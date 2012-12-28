Все новости
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
Фреза прострелила глаз подростку
Здоровье
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
89 пьяных за рулём задержали на новогодних каникулах
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
Спасатели освободили опухший палец 12-летней девочки от кольца
Общество
За год бешенство выявили у четырёх кошек и одной собаки
Здоровье
Огромное дерево упало накануне на улице Ленина
Происшествия
На двух улицах частично отключат холодную воду
Общество
Здоровье
75
44 минуты назад
2

За год бешенство выявили у четырёх кошек и одной собаки

Но это хороший показатель: в 2024-м году в Липецкой области было 20 случаев бешенства.

В 2025 году в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных, тогда как в 2024 году было 20 случаев.

По данным управления Роспотребнадзора, очаги бешенства животных зарегистрированы в пяти населенных пунктах на трёх административных территориях области. В 2024 году бешенство выявляли в 13 населенных пунктах восьми районов.

Случаи бешенства зарегистрированы у четырёх кошек и одной собаки. В очагах были проведены все необходимые профилактические мероприятия.

Липчанам напоминают: возбудитель бешенства выделяется из организма больного животного со слюной. Причём внешне животное может выглядеть здоровым.

Источником заражения для людей являются и дикие, и домашние животные, чаще всего это собаки, кошки, крупный рогатый скот, а среди диких животных — волки, лисицы, барсуки, шакалы. Заражение человека происходит через укусы, повреждения (царапины, раны, ссадины) на коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, при снятии шкуры, разделке туши. От человека к человеку вирус не передается.

Единственное и эффективное средство профилактики гидрофобии – своевременное оказание антирабической помощи пострадавшим от контакта с животным.

В первую очередь, необходимо провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть струей воды с мылом, при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства к врачу-травматологу (хирургу), который назначит курс лечебно-профилактических прививок. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

Если укусы пришлись в область головы, шеи, кисти, пальцев рук и ног, гениталий необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для введения антирабического иммуноглобулина.
бешенство
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Кинг Конг с Лтз 3 участок
8 минут назад
Куда звонить если встретил бешеную кошку?
27 минут назад
Где найти стерильную повязку на даче или в лесу?
