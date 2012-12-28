За год бешенство выявили у четырёх кошек и одной собаки

Но это хороший показатель: в 2024-м году в Липецкой области было 20 случаев бешенства.

В 2025 году в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных, тогда как в 2024 году было 20 случаев.По данным управления Роспотребнадзора, очаги бешенства животных зарегистрированы в пяти населенных пунктах на трёх административных территориях области. В 2024 году бешенство выявляли в 13 населенных пунктах восьми районов.Случаи бешенства зарегистрированы у четырёх кошек и одной собаки. В очагах были проведены все необходимые профилактические мероприятия.Липчанам напоминают: возбудитель бешенства выделяется из организма больного животного со слюной. Причём внешне животное может выглядеть здоровым.Источником заражения для людей являются и дикие, и домашние животные, чаще всего это собаки, кошки, крупный рогатый скот, а среди диких животных — волки, лисицы, барсуки, шакалы. Заражение человека происходит через укусы, повреждения (царапины, раны, ссадины) на коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, при снятии шкуры, разделке туши. От человека к человеку вирус не передается.Единственное и эффективное средство профилактики гидрофобии – своевременное оказание антирабической помощи пострадавшим от контакта с животным.В первую очередь, необходимо провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть струей воды с мылом, при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства к врачу-травматологу (хирургу), который назначит курс лечебно-профилактических прививок. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.Если укусы пришлись в область головы, шеи, кисти, пальцев рук и ног, гениталий необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для введения антирабического иммуноглобулина.