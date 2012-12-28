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сегодня, 19:51
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Мавр делает дело: Янник забивает, а Липецк обновил клубный рекорд в Суперлиге

А ещё в команде появился новый игрок.

Липецка команда по мини-футболу победила «Новую генерацию» из Сыктывкара и во втором домашнем матче – 4:2.

Матч развивался лихо. На 8-й минуте липчанина Саяда Шакиева опрокинули на паркет, схватив за майке, и Денис Гуляйкин уверенно реализовал 6-метровый пенальти, а спустя ещё минуту после передачи из аута капитан команды Евгений Мурашов с лёту вонзил мяч под перекладину ворот гостей – 2:0.

Правда, Липецк столь же легко и растерял преимущество. На 10-й минуте при розыгрыше штрафного хозяева словно забыли о существовании Даниила Новика и тот с пары метров поразил ворота, а на 13-й минуте Илья муравьёв забил самый красивый гол в матче – издали могучим ударом в «девятку».

Равный счёт не продержался и одной минуты. Мурашов по дуге забросил мяч, и Артура Мелконян в борьбе с вратарём и защитником успел протолкнуть мяч в сетку – 3:2.

В дальнейшем гости бросили все силы, чтобы отыграться, моментов было немало, но сетовать на реализацию вправе и липецкие игроки, особенно когда игроки «Новой Генерации» убегали вперёд впятером и пропускали ответные выпады. И все же один из таких провалов за 2 минуты до конца игры реализовал ивуариец Янник: убежав вдвоём с партнёром на одинокого голкипера и капитана гостей Александра Кригера он не стал делать передачу на пустые ворота, а сам что есть силы ухнул в дальний угол – 4:2,game over.

Это 18-й гол Янника Сомплея в сезоне, в среднем он забивает 0,67 гола за игру. В Суперлиге его бомбардирский результат 7-й, а лидирует в списке Руслан Кудзиев из «Норильского никеля», который в 25 проведённых им играх наколотил 28 мячей (среднее – 1,12 за матч).

Для Липецка это 5-я победа подряд, что стало новым клубным рекордом в Суперлиге. Команда Темура Алекберова держится в зоне плей-офф на нижней 8-й строчке, но на пятки наступает «Кристалл» из Санкт-Петербурга, который вчера дома обыграл екатеринбургскую «Синару» - 3:2 (повторный матч идёт в эти минуты).

Перед решающими играми липчане укрепили состав. На правах аренды до конца сезона перешёл из нижегородского «Торпедо» 23-летний Артём Бритов, который принял участие лишь в 6-ти матчах Сеперлиги и 4-х – Кубка России за свой прежний клуб и не забил ни одного гола. В прошлом году – 9 игр без голов, зато ранее отличался результативностью в Высшей лиге – 114 матчей. 43 гола.

Бритов стал очередным представителем «сборной мира», которая собрана в Липецке. Но раз команда начала показывать результат, то вряд ли кому-то важно, что воспитанников липецкого и африканского футзала на площадке одинаковое количество – по одному (Янник и Павел Назаров)

8 и 9 февраля на очереди домашние матчи с одним из аутсайдеров «ИраАэро» из Иркутска.

Фото ПКМФ "Торпедо" (Нижний Новгород)
Мини-футбол
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Комментарии (2)

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Как гость
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Вовчик.
38 минут назад
Прочитал мои мысли.
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Болельщик
сегодня, 20:08
Ну хоть по мини футболу мы более менее нормально играем
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