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В России
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сегодня, 12:16
Картофель стал самым подорожавшим продуктом питания в РФ по итогам 2024 года
Картофель стал самым подорожавшим продуктом питания в России по итогам 2024 года. Цена на него выросла на 92%.
Цены на картофель по итогам 2024 года выросли почти на 92%, и это самый подорожавший продукт питания, стоимость которых фиксирует Росстат. Также сильно подорожали сливочное масло и красная икра, а вот бытовые товары стали дешевле, — передает РБК.
Сильнее всего среди всей номенклатуры товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, по итогам 2024 года подорожало слабительное средство бисакодил — более чем в два раза, однако этот продукт дешев: упаковка стоит в среднем 44 руб. (данные за декабрь), а доля в потреблении очень мала. Если смотреть на товары и услуги, чья доля в потребительских расходах россиян превышает хотя бы 0,1%, лидером ценового роста станет картофель — почти 92% к уровню цен декабря 2023 года, следует из данных Росстата.
В 2023 году картофель, напротив, подешевел на 15,8%. Его подорожание в 2024 году как раз может быть следствием низкой базы предыдущего года, когда был собран рекордный урожай — 8,6 млн т, объясняют эксперты.
Также среди самых подорожавших в прошлом году продовольственных товаров сливочное масло. Средняя по стране цена за 1 кг этого продукта в минувшем декабре достигла почти 1,2 тыс. руб., а цены выросли на 36,2% к декабрю 2023 года.
Потребительские цены в целом в 2024 году выросли на 9,52%, сообщал ранее Росстат. Инфляция в итоге не достигла двузначного показателя, хотя некоторые эксперты давали такие прогнозы.
Ранее Росстат раскрыл статистику по ценам на отдельные группы товаров, среди которых сильнее всего подорожали овощи и фрукты — в целом на 22,09% в годовом выражении. Помимо картофеля заметнее всего из популярных у россиян овощей цены выросли на огурцы: средний ценник на них в декабре 2024 года превышал 270 руб. за 1 кг. По сравнению с декабрем 2023-го огурцы подорожали на 28,5%, — свидетельствует статистика Росстата. Кроме того, подорожали свекла, лук и капуста, но средняя цена на эти продукты все равно остается умеренно низкой — порядка 50 рублей за 1 кг за каждый.
Средняя цена за 1 кг подорожавшего почти в два раза картофеля в минувшем декабре составила 56,9 руб., но по сравнению с декабрем 2023 года, когда продукт стоил около 28 руб. за 1 кг, разница ощутима. Стоимость картофеля в 2024 году выросла относительно низкой базы 2023-го (и в 2022 году картофель подешевел на 31,5%), — объясняет руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. В позапрошлом году в России был собран рекордный урожай — 8,6 млн т картофеля, и избыток продукции отразился на ценах. В 2024-м сбор оценивался в 7,2 млн т, что соответствует средним показателям в предыдущие годы, но ниже прошлогоднего рекорда.
По данным Минсельхоза, площадь под картофель в 2024-м сократилась на 33,9 тыс. га по сравнению с предыдущим годом. На снижение урожая повлияло несколько факторов: сокращение посевных площадей, а также неблагоприятные погодные условия, перечисляет Губина. Весной посевы пострадали от вернувшихся заморозков, а затем на урожайности сказалась засуха в одних регионах и переувлажнение почвы в других, которые длились и в период уборки урожая, — поясняет она. В результате цены на картофель постепенно повышались, — констатирует Губина. За минувший ноябрь картофель подорожал сразу на 17,6%.
Кроме того, в топ-10 самых подорожавших в 2024 году продуктов вошла красная икра (икра лососевых рыб российского производства). В среднем цена за 1 кг этого продукта в декабре составила свыше 9,2 тыс. руб. (рост на 37,7% к декабрю 2023 года). Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев ранее объяснял рост цен в этой категории тем, что вылов лососей в прошлом году оказался в два раза ниже, чем годом ранее. По его словам, снижение вылова, которое в свою очередь привело к уменьшению предложения и росту расходов на рабочую силу, стало главной причиной подорожания рыбной продукции.
Рост цен на молочную продукцию в 2024 году производители ранее объясняли ростом себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям. По словам гендиректора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, наблюдаемое повышение цен — результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания. Так, по итогам 2023 года цена на масло выросла только на 3,5%, в то время как на продовольственные товары — в среднем на 8,9%. При этом себестоимость производства молочной продукции все еще растет быстрее цен реализации, — объяснял ранее Белов.
Среди непродовольственного сектора по итогам прошлого года сильнее всего выросли траты россиян на обслуживание потребительских кредитов. Как следует из данных Росстата, в минувшем декабре средний размер взноса по кредиту составлял 34,5 тыс. руб. (плюс 34,2%). Рост расходов на обслуживание кредитов связан с динамикой ключевой ставки ЦБ: так, если в декабре 2023 года она была на уровне 16%, то год спустя ставка достигла рекордных 21%. Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года, — следует из статистики Банка России.
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