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сегодня, 16:13
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Последние елки липчане выносят в мае

Использованные елки в этом году, похоже, никому не нужны.

Липчане начали активно избавляться от новогодних елок. Судя по опросу GOROD48 горожане предпочитают это делать после Рождества и Крещения.

В этом году региональный оператор по обращению с ТКО «Экопром» не собирается организовывать елочные рейсы. Напомним, несколько лет подряд после Нового года компания собирала выброшенные ели и сосны и доставляли их на переработку, где из них делали удобрения.

Тем не менее, «Экопром» просит липчан не выбрасывать новогодние деревья в мусорные баки, а оставлять их на площадке для крупных бытовых отходов и очищать от мишуры и игрушек. Отходы из баков идут на сортировку — деревья могут испортить оборудование. К тому же за такие действия могут оштрафовать.

«Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать ее в контейнер для твердых коммунальных отходов нельзя. Придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 до 4 тысяч рублей», — сообщают федеральные СМИ со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

В «Экопроме» рассказали, что ели и сосны липчане выбрасывают не только зимой. В 2024 году последнее такое дерево на контейнерной площадке работники компании обнаружили 9 мая. Так что история о том, как жена пилит мужа на майские праздники, чтобы тот вынес елку — не анекдот, а липецкая реальность.

Отказались от елок и в Липецком зоопарке. Раньше их давали верблюдам, как деликатес.

Как вариант, использованную елку можно сдать во время акции «Зелёный автобус». Ее периодически проводит региональное отделение Всероссийского экологического движения «Экосистема» при поддержке областного министерства природных ресурсов и экологии. В очередной раз автобус проехал по улицам города 18 января, липчане сдали 20 ёлок и два килограмма гирлянд.
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Комментарии (2)

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Наталья
16 минут назад
Боже,сколько проблем с этими ёлками, заплати,а потом ещё и голову ломай ,куда ее бросит!!! Ещё и штрафом пугают!Не лучше ли вообще отказаться от этих ёлок и приобрести искусственную!!! И никаких проблем,!
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Евгения Шибкова
сегодня, 18:00
А мы купили елку 2 января, красивую, по акции в 70% в Ашане. Новый год, к сожалению, встретили без елочки — старую пришлось выкинуть начала сыпаться ей было 7-8 лет. Зато уже 2 января елка нас радовала и все новогодние праздники и на рождество и на старый новый год.
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