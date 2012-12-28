Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
Общество
998
сегодня, 16:13
2
Последние елки липчане выносят в мае
Использованные елки в этом году, похоже, никому не нужны.
В этом году региональный оператор по обращению с ТКО «Экопром» не собирается организовывать елочные рейсы. Напомним, несколько лет подряд после Нового года компания собирала выброшенные ели и сосны и доставляли их на переработку, где из них делали удобрения.
Тем не менее, «Экопром» просит липчан не выбрасывать новогодние деревья в мусорные баки, а оставлять их на площадке для крупных бытовых отходов и очищать от мишуры и игрушек. Отходы из баков идут на сортировку — деревья могут испортить оборудование. К тому же за такие действия могут оштрафовать.
«Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать ее в контейнер для твердых коммунальных отходов нельзя. Придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 до 4 тысяч рублей», — сообщают федеральные СМИ со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
В «Экопроме» рассказали, что ели и сосны липчане выбрасывают не только зимой. В 2024 году последнее такое дерево на контейнерной площадке работники компании обнаружили 9 мая. Так что история о том, как жена пилит мужа на майские праздники, чтобы тот вынес елку — не анекдот, а липецкая реальность.
Отказались от елок и в Липецком зоопарке. Раньше их давали верблюдам, как деликатес.
Как вариант, использованную елку можно сдать во время акции «Зелёный автобус». Ее периодически проводит региональное отделение Всероссийского экологического движения «Экосистема» при поддержке областного министерства природных ресурсов и экологии. В очередной раз автобус проехал по улицам города 18 января, липчане сдали 20 ёлок и два килограмма гирлянд.
0
0
1
5
5
Комментарии (2)