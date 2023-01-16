Общество

57 минут назад

Отход в доход: в Липецке из выброшенных новогодних елок делают удобрение

2 358
#Новый год
1
Отход в доход: в Липецке из выброшенных новогодних елок делают удобрение

Региональный оператора по утилизации мусора перерабатывает новогодние ели и сосны в труху.

Вот уже несколько лет подряд два региональных оператора по сбору, переработке и утилизации мусора сотрудничают в уборке новогодних елей и сосен. «ЭкоПром-Липецк» собирает с контейнерных площадках новогодние деревья, а «Рус-Сошки» на специальной молотилке перебивает их в мелкую щепу, которая идет на компост.

Загрузка плеера

Мы посмотрели на этот процесс от начала до конца.

На контейнерной площадке у дома №25 по улице Катукова бригада ЗАО «ЭкоПром-Липецк» забрасывает в специальный мусоровоз символы новогодних праздников. Пресс плющит деревья в бункере, уменьшая тем самым объем груза и высвобождая место под новый груз. Процесс приятный для тех, кто привык иметь дело с обычным бытовым мусором: треск, хруст, запах смолы. Чистая работа!

– В этом году, по нашим прикидкам, липчане купили процентов на 40 меньше елочек и сосенок, чем годом ранее. С чем это связано, не знаем. Возможно, все больше горожан использует искусственные деревья. Поэтому таких вот специальных рейсов для вывоза выброшенных деревьев в январе мы запланировали всего 5-6, чтобы сделать этот процесс рентабельным. На ши логисты мониторят места сбора ТКО и выстраивают маршруты по сбору елок, чтобы загрузить мусоровозы по максимуму, – говорит начальник отдела по связям со СМИ АО «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганьчина.

Двухметровое дерево, разлагаясь просто так, выбросит в атмосферу до 16 килограммов углекислого газа. Поэтому тех, кто хотел бы сделать свой вклад в экологию, просят соблюсти три правила: освободить дерево от всяких украшений, не обматывать ветки скотчем или целлофаном при выносе на улицу, оставить его в специальном отсеке контейнерной площадки.

На промплощадке ООО «Рус-Сошки» в переработку попадают только такие деревья. Журналисты полчаса ждали на морозце, пока трое рабочих предприятия обдерут с сухих елок и сосен целлофан. С содержимым бункера мусоровоза мощная дробилка справляется за пару минут. Огромная лапа-захват бульдозера за раз отправляет под катки с шипами по два-три десятка деревьев, а уже через несколько секунд с ленты транспортера дробилки на кучу щепы, оставшейся от переработки сухостоя, веток, поддонов и иных деревянных изделий летит зеленая труха.

Куда пойдут эти отходы? Сотрудники утилизирующего предприятия нехотя говорят, что превращают щепу в компост. Кто его покупает и для чего – коммерческая тайна.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-big-8
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
img-small-8
2 358
#Новый год
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ссёлки

12 минут назад
Зачем покупать,когда всё село в соснах и бурьяне.
ответить

Алёшка

21 минуту назад
Уж больно ваша дробилка похожа на машину для снятие асфальта доругу как делать будем давайте спросим у дураков бандитов и машеников дружище
ответить

Еще в рубрике

ЛТЗ может стать ядром машиностроительного кластера
#ЛТЗ #машиностроительный кластер
10
ЛТЗ может стать ядром машиностроительного кластера

47 минут назад

Общество
Уполномоченный по правам ребенка предложил липчанам убрать номера телефонов детей из свободного дост...
#дети #телефонный терроризм
4
Уполномоченный по правам ребенка предложил липчанам убрать номера телефонов детей из свободного дост...

сегодня, 14:07

Общество
52-летняя женщина в ответ на удар убила мужа ножом
#убийство
7
52-летняя женщина в ответ на удар убила мужа ножом

сегодня, 13:51

Общество
В Липецкой области заработал Центр по взаимодействию родных и близких с мобилизованными военнослужащ...
#мобилизация #спецоперация
В Липецкой области заработал Центр по взаимодействию родных и близких с мобилизованными военнослужащ...

сегодня, 12:28

Общество
В Липецкой области впервые пройдёт акция «Ленточка Ленинградской Победы»
#память #Великая Отечественная война
5
В Липецкой области впервые пройдёт акция «Ленточка Ленинградской Победы»

сегодня, 11:21

Общество
Сегодня в Липецке: заявления на ЕГЭ, обледеневшие дороги и мы гордимся кроликами
#Сегодня в Липецке
7
Сегодня в Липецке: заявления на ЕГЭ, обледеневшие дороги и мы гордимся кроликами

сегодня, 07:00

Общество