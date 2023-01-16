Отход в доход: в Липецке из выброшенных новогодних елок делают удобрение

Региональный оператора по утилизации мусора перерабатывает новогодние ели и сосны в труху.

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Вот уже несколько лет подряд два региональных оператора по сбору, переработке и утилизации мусора сотрудничают в уборке новогодних елей и сосен. «ЭкоПром-Липецк» собирает с контейнерных площадках новогодние деревья, а «Рус-Сошки» на специальной молотилке перебивает их в мелкую щепу, которая идет на компост.Мы посмотрели на этот процесс от начала до конца.На контейнерной площадке у дома №25 по улице Катукова бригада ЗАО «ЭкоПром-Липецк» забрасывает в специальный мусоровоз символы новогодних праздников. Пресс плющит деревья в бункере, уменьшая тем самым объем груза и высвобождая место под новый груз. Процесс приятный для тех, кто привык иметь дело с обычным бытовым мусором: треск, хруст, запах смолы. Чистая работа!– В этом году, по нашим прикидкам, липчане купили процентов на 40 меньше елочек и сосенок, чем годом ранее. С чем это связано, не знаем. Возможно, все больше горожан использует искусственные деревья. Поэтому таких вот специальных рейсов для вывоза выброшенных деревьев в январе мы запланировали всего 5-6, чтобы сделать этот процесс рентабельным. На ши логисты мониторят места сбора ТКО и выстраивают маршруты по сбору елок, чтобы загрузить мусоровозы по максимуму, – говорит начальник отдела по связям со СМИ АО «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганьчина.Двухметровое дерево, разлагаясь просто так, выбросит в атмосферу до 16 килограммов углекислого газа. Поэтому тех, кто хотел бы сделать свой вклад в экологию, просят соблюсти три правила: освободить дерево от всяких украшений, не обматывать ветки скотчем или целлофаном при выносе на улицу, оставить его в специальном отсеке контейнерной площадки.На промплощадке ООО «Рус-Сошки» в переработку попадают только такие деревья. Журналисты полчаса ждали на морозце, пока трое рабочих предприятия обдерут с сухих елок и сосен целлофан. С содержимым бункера мусоровоза мощная дробилка справляется за пару минут. Огромная лапа-захват бульдозера за раз отправляет под катки с шипами по два-три десятка деревьев, а уже через несколько секунд с ленты транспортера дробилки на кучу щепы, оставшейся от переработки сухостоя, веток, поддонов и иных деревянных изделий летит зеленая труха.Куда пойдут эти отходы? Сотрудники утилизирующего предприятия нехотя говорят, что превращают щепу в компост. Кто его покупает и для чего – коммерческая тайна.