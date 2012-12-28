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Говорит Липецк
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4 минуты назад
Когда вы будете убирать елку?
Некоторые хотели бы видеть наряженную елку круглый год.
Судя по ответам, чаще всего горожане расстаются с символом Нового года после Рождества и Крещения. Есть и такие, кто разбирает елку в феврале — куда торопиться-то. Одна липчанка призналась, что хотела бы вообще не разбирать елку — пусть праздник будет каждый день!
Между тем, появились рекомендации, когда убирать елку в 2025 году.
14 января — привлечете энергию изобилия и счастья
16 января — наполните дом богатством и финансовым успехом
18 января — привлечете удачу во всех делах
22 января — впустите в дом энергию любви и счастья.
Почему выбраны именно эти даты, не поясняется.
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