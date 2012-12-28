В РФ планируют сделать приоритетным способ оплаты отопления только в осенне-зимний период

Сейчас в России действуют два основных способа оплаты услуг отопления в многоквартирных домах: равными долями в течение года либо только в период подачи тепла по фактически потребленному количеству ресурса.