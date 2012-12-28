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В России
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сегодня, 12:13
В РФ планируют сделать приоритетным способ оплаты отопления только в осенне-зимний период
Сейчас в России действуют два основных способа оплаты услуг отопления в многоквартирных домах: равными долями в течение года либо только в период подачи тепла по фактически потребленному количеству ресурса.
«У нас вносятся поправки сейчас. С 1 марта вступит в силу постановление, которым будет установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года. То есть те регионы, которые выбрали такой способ оплаты отопления, они могут его сохранить. Но если у них сейчас реализована оплата по факту в отопительный период, перейти на оплату равномерно в течение года они уже не смогут. Тем самым мы стимулируем к переходу всех на оплату по факту», — сказал он.
По его словам, такая оплата более приоритетна, потому что в этом случае собственники понимают — они платят четко по тому, что показал прибор учета, что более прозрачно, — передает ТАСС.
Отопление в отличие от других коммунальных услуг - света, воды, газа, - носит сезонный характер, рассказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук.
«Чтобы сгладить рост оплаты граждан за ЖКХ в зимний период, в регионах стали распределять оплату на двенадцать месяцев. Однако это нелогично, поскольку люди платят за неоказанную фактически услугу. Поэтому в регионах сейчас обратная тенденция возврата на оплату за отопление только в осенне-зимний период», — отметил он.
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