20,1 млн проездов водители совершили на дороге М-4 «Дон» в Липецкой области

Как правило, липчане пользовались транспондерами для оплаты проезда

Оператор платных автомобильных дорог компания «ОССП» поделилась итогами по количеству транзакций в 2024 году на обслуживаемых компанией участках дороги М-4 «Дон». По данным «ОССП», всего в Липецкой области на М-4 пользователи совершили 20 062 548 транзакции — на 10,2% больше, чем в 2023 году.

М-4 обеспечивает удобный путь из Москвы в южные регионы страны, включая популярные туристические направления. В «ОССП» отмечают, что М-4 вообще является самой популярной дорогой в стране, по платным участкам этой дороги в Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовских областях проехало 87 229 642 автомобиля, что составило 67% от всего трафика обслуживаемых оператором дорог в России.

Самым распространённым способом оплаты на М-4 являются транспондеры. Их использовали для оплаты проезда в 64% случаев на дороге. При этом банковскими картами оплачивать стали значительно реже — всего 29,2% от общего числа операций. Наличные оказались наименее востребованными — доля их использования составила 6,8%.

Высокий процент использования транспондеров и банковских карт свидетельствует о том, что водители всё чаще выбирают цифровые методы, которые позволяют сэкономить время при проезде пунктов взимания платы. Также большую популярность стала набирать оплата с помощью QR кода с банковского терминала. Ранее мы писали, что «ОССП» запустили конкурс среди водителей с оплатой проезда по QR-коду.