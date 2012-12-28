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Бизнес
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вчера, 17:02
7

20,1 млн проездов водители совершили на дороге М-4 «Дон» в Липецкой области

Как правило, липчане пользовались транспондерами для оплаты проезда

Оператор платных автомобильных дорог компания «ОССП» поделилась итогами по количеству транзакций в 2024 году на обслуживаемых компанией участках дороги М-4 «Дон». По данным «ОССП», всего в Липецкой области на М-4 пользователи совершили 20 062 548 транзакции — на 10,2% больше, чем в 2023 году.

М-4 обеспечивает удобный путь из Москвы в южные регионы страны, включая популярные туристические направления. В «ОССП» отмечают, что М-4 вообще является самой популярной дорогой в стране, по платным участкам этой дороги в Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовских областях проехало 87 229 642 автомобиля, что составило 67% от всего трафика обслуживаемых оператором дорог в России.

Самым распространённым способом оплаты на М-4 являются транспондеры. Их использовали для оплаты проезда в 64% случаев на дороге. При этом банковскими картами оплачивать стали значительно реже — всего 29,2% от общего числа операций. Наличные оказались наименее востребованными — доля их использования составила 6,8%.

Высокий процент использования транспондеров и банковских карт свидетельствует о том, что водители всё чаще выбирают цифровые методы, которые позволяют сэкономить время при проезде пунктов взимания платы. Также большую популярность стала набирать оплата с помощью QR кода с банковского терминала. Ранее мы писали, что «ОССП» запустили конкурс среди водителей с оплатой проезда по QR-коду.

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Комментарии (7)

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Как гость
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Алекс
вчера, 22:23
Умножтье на 300 рублей. И это только один пункт.
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vlad
вчера, 18:35
Что, не нравится? " Сила в Правде, а не в деньгах!"
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Обложили
вчера, 18:35
Со всех сторон , поехал по бесплатки вот тебе и ямы и бездорожье да еще и взвесят на весовой и безумный штраф обеспечат , страну строили предки всем миром а плоды сейчас пожимают особо приближенные
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какую
вчера, 19:13
страну? Португалию что ли? Если ты про сссрэ-то очнись, его нет уже с 1991 года, уже скоро и сегодняшняя не будет такой, а ты все про средние века вспоминаешь. Ты бы еще про мезозой написал
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Гражданин
вчера, 18:26
Правильно. Если на всех альтернативных дорогах сделали в населённых пунктах 30 км, вне их чаще 70 и везде обгон запрещён. Странно, что вообще не перекрыли...
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Липчанин
вчера, 22:42
30 км/ч не видал, но 40 км/ч на региональных трассах в населенных пунктах стало нормой. А теперь еще и камеры в этих местах ставят. Взял за правило, въезжаю в населенный пункт, и сразу круиз на 55.
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Гость
вчера, 17:53
Надо убрать все шлагбамы.Сделать свободный поток и будет еще быстрее проежать кассы
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