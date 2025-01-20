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Происшествия
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50 минут назад
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В разгромленном брошенной подростками петардой подъезде сделали ремонт
Повреждения краски и штукатурки залатали.
GOROD48 обратился за комментарием в управляющую компанию, и там рассказали, что ремонт в подъезде — их рук дело. Но это пока временный, косметический вариант, чтобы повреждённая штукатурка не сыпалась людям на головы.
Также в «ГУК «Матырская» сообщили, что родители подростков связывались с управляющей компанией и оставили свои координаты. Они выразили готовность компенсировать нанесённый детьми ущерб.
Напомним, подростки взорвали петарду в подъезде 4 января. Взрыв был такой силы, что у припаркованного у дома автомобиля даже сработала сигнализация.
Спустя час с небольшим после происшествия жильцы обратились в отдел полиции №6.
— Весь наш подъезд разгромлен: осыпались краска и штукатурка со стен и побелка с потолка. Сразу после взрыва петарды, который произошёл на первом этаже рядом с электрическим щитком, у нас свет моргал — мы даже обращались в аварийную службу. А дым стоял даже на восьмом этаже, хотя всё случилось на первом, — ранее рассказала GOROD48 живущая в подъезде женщина.
Теперь повреждения краски и штукатурки залатали. Жильцы подъезда рассказали, что нанесённый детьми ущерб был оценен примерно в восемь тысяч рублей.
Полиция пришла к выводу, что «причиной совершения несовершеннолетними противоправных деяний, явился недостаточный контроль за их поведением со стороны родителей».
В отношении родителей подростков составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
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