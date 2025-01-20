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430
50 минут назад
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В разгромленном брошенной подростками петардой подъезде сделали ремонт

Повреждения краски и штукатурки залатали.

В подъезде дома №11 по улице Клавдии Шаталовой в Липецке, где два 13-летних подростка ради развлечения взорвали петарду, уже сделали ремонт. Правда, его качество вызывает у жильцов большие вопросы. Сейчас они пытаются выяснить, кто же делал ремонт — родители юных хулиганов или управляющая компания «ГУК «Матырская».

GOROD48 обратился за комментарием в управляющую компанию, и там рассказали, что ремонт в подъезде — их рук дело. Но это пока временный, косметический вариант, чтобы повреждённая штукатурка не сыпалась людям на головы. 

Также в «ГУК «Матырская» сообщили, что родители подростков связывались с управляющей компанией и оставили свои координаты. Они выразили готовность компенсировать нанесённый детьми ущерб.  

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Напомним, подростки взорвали петарду в подъезде 4 января. Взрыв был такой силы, что у припаркованного у дома автомобиля даже сработала сигнализация.



Спустя час с небольшим после происшествия жильцы обратились в отдел полиции №6.

— Весь наш подъезд разгромлен: осыпались краска и штукатурка со стен и побелка с потолка. Сразу после взрыва петарды, который произошёл на первом этаже рядом с электрическим щитком, у нас свет моргал — мы даже обращались в аварийную службу. А дым стоял даже на восьмом этаже, хотя всё случилось на первом, — ранее рассказала GOROD48 живущая в подъезде женщина.

Теперь повреждения краски и штукатурки залатали. Жильцы подъезда рассказали, что нанесённый детьми ущерб был оценен примерно в восемь тысяч рублей.

Полиция пришла к выводу, что «причиной совершения несовершеннолетними противоправных деяний, явился недостаточный контроль за их поведением со стороны родителей».



В отношении родителей подростков составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
петарды
дети
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Надо
9 минут назад
Всех ставить на учёт,без права на учёбу в высшие заведения.От силы что им можно ,это сантехниками работать.
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Федор
23 минуты назад
Напишите координаты родителей
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