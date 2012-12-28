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Общество
290
42 минуты назад
5

Компания Гора Тонояна обустроит в Липецке несколько локальных пешеходных зон за 15,5 миллиона рублей

Благоустроенные дорожки появятся на улицах Московской, Катукова, Титова и Космонавтов.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка проторговало обустройство пешеходных зон на четырех улицах города: на Московской, 6а, Катукова, 40, Титова, 8г и Космонавтов, 108.

За контракт с начальной ценой 18,8 млн рублей боролись шесть частных компаний. В итоге заказчик подписал его с липецким ООО «Севен Холдинг» Гора Тонояна, обязавшегося за 15,5 миллиона выполнить нехитрые виды работ — демонтаж остатков старого покрытия пешеходных зон и устройство нового, снос сухостоя, санитарную обрезку зеленых насаждений, посадку новых деревьев и кустарника. Сроки выполнения работ по этому контракту разные — от 2 июня по объекту на улице Московской, 6а до 1 августа по улице Космонавтов, 108.

ООО «Севен Холдинг» хорошо известен мэрии. МКУ «Управление строительства Липецка» работало с этой зарегистрированной в 2019 году компанией по трем контрактам на сумму 20,2 млн рублей, управление главного смотрителя — по одному на 10,4 миллиона.
благоустройство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Такса глубоководная.
24 минуты назад
Опять Тоноян . Пашинян.
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Кронштейн
25 минут назад
Сперва подумал, что это- название компании.
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Да не может быть
26 минут назад
Мечтать не вредно, сделают как надо.
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777
31 минуту назад
Какой подрядчик клал асфальт вдоль дома на улице 8 Марта, 18? Отбить руки на велосипеде — едешь, как на трамвае. Очень некачественно, и даже визуально видно бугры. Когда едешь на самокате или на велосипеде, в полной мере ощущаешь косяк подрядчика. Обязать переделать!
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Бес.
24 минуты назад
Вдоль дома надо пешком ходить, а не на самокатах рассекать
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