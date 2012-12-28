Компания Гора Тонояна обустроит в Липецке несколько локальных пешеходных зон за 15,5 миллиона рублей

Благоустроенные дорожки появятся на улицах Московской, Катукова, Титова и Космонавтов.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка проторговало обустройство пешеходных зон на четырех улицах города: на Московской, 6а, Катукова, 40, Титова, 8г и Космонавтов, 108.За контракт с начальной ценой 18,8 млн рублей боролись шесть частных компаний. В итоге заказчик подписал его с липецким ООО «Севен Холдинг» Гора Тонояна, обязавшегося за 15,5 миллиона выполнить нехитрые виды работ — демонтаж остатков старого покрытия пешеходных зон и устройство нового, снос сухостоя, санитарную обрезку зеленых насаждений, посадку новых деревьев и кустарника. Сроки выполнения работ по этому контракту разные — от 2 июня по объекту на улице Московской, 6а до 1 августа по улице Космонавтов, 108.ООО «Севен Холдинг» хорошо известен мэрии. МКУ «Управление строительства Липецка» работало с этой зарегистрированной в 2019 году компанией по трем контрактам на сумму 20,2 млн рублей, управление главного смотрителя — по одному на 10,4 миллиона.