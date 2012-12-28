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Компания Гора Тонояна обустроит в Липецке несколько локальных пешеходных зон за 15,5 миллиона рублей
Общество
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42 минуты назад
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Компания Гора Тонояна обустроит в Липецке несколько локальных пешеходных зон за 15,5 миллиона рублей
Благоустроенные дорожки появятся на улицах Московской, Катукова, Титова и Космонавтов.
За контракт с начальной ценой 18,8 млн рублей боролись шесть частных компаний. В итоге заказчик подписал его с липецким ООО «Севен Холдинг» Гора Тонояна, обязавшегося за 15,5 миллиона выполнить нехитрые виды работ — демонтаж остатков старого покрытия пешеходных зон и устройство нового, снос сухостоя, санитарную обрезку зеленых насаждений, посадку новых деревьев и кустарника. Сроки выполнения работ по этому контракту разные — от 2 июня по объекту на улице Московской, 6а до 1 августа по улице Космонавтов, 108.
ООО «Севен Холдинг» хорошо известен мэрии. МКУ «Управление строительства Липецка» работало с этой зарегистрированной в 2019 году компанией по трем контрактам на сумму 20,2 млн рублей, управление главного смотрителя — по одному на 10,4 миллиона.
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