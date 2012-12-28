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Происшествия
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17 минут назад
Попросил позвонить и убежал: у ельчанина похитили мобильный телефон
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
«Потерпевший пояснил, что 7 января в час ночи у дома по улице Вермишева знакомый попросил у него телефон, чтобы позвонить, а затем похитил его», — сообщает ОМВД по городу Ельцу.
26-летний подозреваемый задержан, похищенный телефон у него изъят.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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