Попросил позвонить и убежал: у ельчанина похитили мобильный телефон

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ещё 7 января в Ельце в полицию обратился 46-летний мужчина с заявлением о хищении сотового телефона за 26 000 рублей.«Потерпевший пояснил, что 7 января в час ночи у дома по улице Вермишева знакомый попросил у него телефон, чтобы позвонить, а затем похитил его», — сообщает ОМВД по городу Ельцу.26-летний подозреваемый задержан, похищенный телефон у него изъят.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.