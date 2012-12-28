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Общество
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25 минут назад
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За год отловлены 4424 бездомных собаки
74% животных возвращены в прежнюю среду обитания.
Сейчас в регионе работает всего один частный приют для животных. Напомним, по закону обращение с бездомными собаками осуществляется в соответствии с принципом «ОСВВ» – отлов, транспортировка в приют для животных, стерилизация, вакцинация, маркирование и выпуск в среду обитания.
Для отлова животных следует обращаться в органы местного самоуправления.
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