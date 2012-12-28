Липецкая вечЁрка: объединение поликлиник, врача проверят на наркотики и скинется ли бизнес на новый мост

Сегодня, 14 января, стало известно о том, что в Липецке останется только две поликлиники, усманского врача проверят на наркотики, и вице-мэр предложила бизнесменам скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина.