Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
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Липецкая вечЁрка: объединение поликлиник, врача проверят на наркотики и скинется ли бизнес на новый мост
Общество
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31 минуту назад
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Липецкая вечЁрка: объединение поликлиник, врача проверят на наркотики и скинется ли бизнес на новый мост
Сегодня, 14 января, стало известно о том, что в Липецке останется только две поликлиники, усманского врача проверят на наркотики, и вице-мэр предложила бизнесменам скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина.
Поликлиника № 1 вберет в себя поликлиники № 1 на улице Советской, № 2 на улице Петра Смородина и № 5 на проспекте Победы. Предполагается, что главврачом этого юрлица станет Мария Гулевская, ныне главврач до сих пор находящейся в капремонте поликлиники на Советской.
Под зонтик поликлиники № 4 попадет собственно эта амбулатория на улице Гагарина, поликлиника № 7 на улице Меркулова и до сих пор не сданная в эксплуатацию поликлиника-новостройка в микрорайоне «Елецкий» (ее строительство должны были завершить к концу прошлого года). Главврачом этого юрлица могут назначить Игоря Волкорезова, возглавляющего 7-ю поликлинику.
Эта новость набрала около полусотни комментариев, довольно пессимистичных.
«Так вы уберите их вообще все, от них толку все равно никакого, только в платных относятся как-то к человеку более менее, и то, наверное, это ненадолго, тоже зажрутся скоро», — заявил Анатолий.
«Оптимизация — это слово паразит, уже проходили, ничего хорошего для работников и пациентов не будет», — считает Лип.
«Отличный план. А еще лучше оставить одну поликлинику на всю область и оставить одного врача. Это верх оптимизации и экономия на налогах», — съязвил Ник.
«Уже дооптимизировались, два гематолога на область! И все больше людей с заболеваниями крови, запись к узким специалистам за два-три месяца, раньше окулист, лор был в каждой сельской поликлинике, теперь один на полгорода, хирург два дня принимает в одной поликлинике, два в другой, если не на больничном или отпуске», — написала Лидия.
«Что они там курят?» — обалдел Буквоед.
«Объедините пожалуйста администрацию города с областной и районными, и все советы депутатов в одну компанию, и поместите в одно здание», — предложил Дмитрий.
«Совсем не расстраиваюсь. Вся моя родня близкая прожила без медицины и без лекарств. Даже посчастливилось и морг миновать! Я, конечно, близка к медицине, но также поняла, что толку от неё 0, за небольшим исключением. Чем меньше мы ходим к врачам, тем здоровее будем. Силу и здоровье надо искать в себе», — посоветовала Анна.
«Замысел понятен, объединить все медучреждения в одно финансово-экономическое составляющее, по примеру образования муниципальных округов. Финансы должны находится в одних руках. Для главных врачей — гора с плеч, они по-настоящему займутся медициной: прежде всего организовывать лечение, заниматься кадрами, а не брать кого попало, двигать науку и т. д. А то погрязли в ремонтах: одни заканчиваются, другие начинаются. Высокую квалификацию теряют. Я не помню, чтобы, кто-то из бывших глврачей вернулся лечить людей, к операционному столу», — написал Александр.
В облздраве есть и другие проблемы. Ведомство инициировало проверку врача Усманской ЦРБ на наркотики. В Сети появилось видео, на котором родственница пациентки разговаривает с врачом, которая на вопрос, что вы употребляли, отвечает — амфетамин.
Эту новость комментаторы GOROD48 также не обошли своим вниманием. Причем сразу несколько человек предположили, что врач неудачно пошутила.
«По всему видно что действительно пошутила. Наркоман вот так с ходу на камеру не будет признаваться», — считает zzloyzz.
«Медик пошутила, а эти не поняли профессионального юмора и накинулись с жалобами. Ну перестанет она к вам в Усмань ездить и что, лучше вам станет?» — спросил Житель.
«Не всё так однозначно. Девушка могла неудачно пошутить, а у младшего мед персонала, снимавшего видео, просто отсутствует чувство юмора», — согласился с мнением Иванищев.
«Странное впечатление производит врач. Не похоже, что она пыталась отшутиться», — высказал свое мнение 911.
«Ну дыма без огня не бывает, почему именно этому врачу предъявили?» — задался вопросом м.
«Кровушка покажет под чем врач, а так обвинять человека не хорошо. Проверку проведут, вот тогда и узнаем». — подвел итоги обсуждения Иваныч.
А эта новость точно про наркотики. У 34-летнего воловца нашли 4,5 килограмма конопли. Он хранил их в банках и мешках. Теперь гражданину светит до 10 лет лишения свободы.
Вице-мэр Светлана Сурмий сегодня в горсовете предложила депутатам нестандартный путь решения проблемы с мостом, который должен связать улицу Гагарина с Опытной станцией. Она предложила застройщикам района скинуться на проект моста. Цена вопроса 35 миллионов рублей.
«Весело, как в цирке», — написало Эхо.
«В лотерею выиграть не пробовали?» — предложил zzloyzz.
«Построить мост и сделать по нему платный проезд. На мост-то будут сбрасывается наши толстосумы, а у них какая копейка на счету». — еще одно предложение от Гостя.
«Мечется начальство безденежное со своими прожектами, как кобель в чужих сенцах. То метро, то трамвай, то Октябрьский мост, то виадук с Опытной, то Каменный Лог, то Лысый остров. А кошелёк и ныне там, слишком тощ, чтобы накормить всех алчущих», — философствует Пессимист.
И еще о градостроительстве. В микрорайоне «Университетский» катастрофически не хватает парковочных мест.
Возможно, скоро там появятся новые знаки, запрещающие парковку на дорогах не по дням, а по часам, чтобы у сотрудников МБУ «Управление благоустройства Липецка» было время на уборку дорог.
«Радуйтесь, что хоть бесплатно паркуетесь. В центре мы уже платим по 1500 в год за абонемент, чтобы на дороге припарковаться, если получится. А вам все халяву подавай», — заметил Петрович.
«Надо ввести правила как в Китае, там строится полностью весь ЖК, т. е. школа, детские сады, аптеки, обязательно парковки и т. д. А потом сдается, и начинают продавать квартиры, а то у нас по плану парковка, а на деле потом строится дом на продажу, и всё это проходит, наверху все говорят «одобрям»», — пофантазировала Надежда.
«Большая бесплатная парковка на Елецком стоит почти пустая, автолюбители предпочитают парковать у своего подъезда. Да, тесно, не проехать — зато ходить ножками не надо». — написал мизантроп.
А на улице Интернациональной вместо деревьев появились заплатки на асфальте. Оказывается там проходят коммуникации. Только непонятно, почему десятилетиями. Пока там росли деревья, это никому не мешало.
«Не может там быть никаких сетей, где росли деревья, потому что эти сети вы вскрываете три раза в год, а деревья как-то выросли, пока вы с благоустройством не добрались. Чем так делать, лучше просто оставьте то, что осталось, и весь город тоже лучше оставить в покое, ну не получается у вас», — не поверил объяснению Гость.
«Место под парковку на тротуаре готово», — пояснил Житель.
«Был зеленый город. Сейчас все больше улиц превращается в убогий асфальтовый пустырь где невозможно существовать летом, а вид как промзона». — добавил другой Житель.
Небольшое похолодание вновь сменяется оттепелью. По прогнозам синоптиков, завтра днем в Липецке будет около 0. Да еще и ожидается мокрый снег — снова будет слякоть.
А вы уже убрали елку?
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