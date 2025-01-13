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Общество
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35 минут назад
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Асфальтовые заплатки появились вместо деревьев на улице Интернациональной
Оказалось, что липы там были лишними.
Злоключения насаждений на одной из самых атмосферных улиц центра города начались прошлым летом. Тогда во время ремонта тротуара асфальт уложили прямо под стволы деревьев, что вызвало возмущение мэра Липецка Романа Ченоцва. Подрядчик освободил деревья, сфрезировав лишний асфальт в форме квадратов.
В конце августа деревья по нечетной стороне Интернациональной от перекрестка с улицей Пролетарской снесли, что вызвало шквал обращений неравнодушных липчан в органы власти и СМИ. Оказалось, что именно в этой части деревья оказались больными и подлежали сносу. К такому выводу пришла специальная комиссия. Мэрия пообещала высадить новые деревья, правда, время исполнения этого решения не называлось. А места, где росли деревья, администрация собиралась оградить тонким бордюрным камнем.
Но борьба с озеленением на некогда уютной улице продолжилась — места для будущих деревьев просто закатали в асфальт. За комментарием мы обратились в администрацию Липецка. Оказалось, что на заасфальтированном участке проходят сети водопровода и канализации, что не позволяет высаживать деревья. Но кем-то они ранее были посажены и успешно росли?
«На участках, где сети отсутствуют компенсационная высадка зеленых насаждений, проводилась. Тротуар по улице Интернациональной будет удобнее убирать в зимний период. Специализированная техника сможет здесь беспрепятственно проехать», — дополнили в мэрии.
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