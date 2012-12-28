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440
53 минуты назад
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В баре у липчанина обчистили карманы

Были украдены 15 тысяч рублей, серебряные цепь и крест, банковская карта.

В Липецке раскрыта карманная кража, совершённая в конце декабря 2024 года в одном из питейных заведений.

«Из внутреннего кармана куртки 29-летнего липчанина украли 15 тысяч рублей, серебряные цепь и крест, банковскую карту. Впоследствии картой расплатились в магазинах и со счёта были похищены еще 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В краже подозревают 24-летнего липчанина. Он арестован на время следствия.

Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этих статей — до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
музалевский
28 минут назад
а зачем носить в кармане крест и цепь? Вроде такое на шее носят или это так для деньжат побольше?
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