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Происшествия
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53 минуты назад
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В баре у липчанина обчистили карманы
Были украдены 15 тысяч рублей, серебряные цепь и крест, банковская карта.
«Из внутреннего кармана куртки 29-летнего липчанина украли 15 тысяч рублей, серебряные цепь и крест, банковскую карту. Впоследствии картой расплатились в магазинах и со счёта были похищены еще 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В краже подозревают 24-летнего липчанина. Он арестован на время следствия.
Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этих статей — до шести лет лишения свободы.
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