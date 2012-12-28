В баре у липчанина обчистили карманы

Были украдены 15 тысяч рублей, серебряные цепь и крест, банковская карта.

В Липецке раскрыта карманная кража, совершённая в конце декабря 2024 года в одном из питейных заведений.«Из внутреннего кармана куртки 29-летнего липчанина украли 15 тысяч рублей, серебряные цепь и крест, банковскую карту. Впоследствии картой расплатились в магазинах и со счёта были похищены еще 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В краже подозревают 24-летнего липчанина. Он арестован на время следствия.Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этих статей — до шести лет лишения свободы.