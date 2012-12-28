64-летняя жительница Лебедяни перевела мошенникам почти миллион рублей

Женщину обманул «специалист Росфинмониторинга».

13 января в полицию обратилась 64-летняя жительница Лебедянского района, которую мошенники обманули на 955 тысяч рублей. 9 января женщине позвонил «специалист Росфинмониторинга» и сообщил, что третьи лица хотят завладеть её деньгами.— Под предлогом предотвращения противоправных действий женщина перевела деньги на указанный ей банковский счёт, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В Липецке сразу двух 48-летних мужчин обманули «сотрудники Центрального Банка». Один для сохранности сбережений перевёл мошенникам 126 тысяч рублей, второй — 165 тысяч рублей.Также 13 января в полицию обратилась 24-летняя липчанка, которая хотела купить мебель. С продавцом она общалась в мессенджере и в какой-то момент включила демонстрацию экрана — в результате с ее счёта похитили146 тысяч рублей.48-летняя липчанка получила в мессенджере сообщение от зятя, который попросил денег в долг. Женщина перевела 8 тысяч рублей — как оказалось, аккаунт зятя был взломан и деньги ушли мошенникам.А 25-летней липчанке позвонил «сотрудник сотовой компании» и убедил перевести на «безопасный счёт» 199 тысяч рублей.