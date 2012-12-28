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сегодня, 10:44
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64-летняя жительница Лебедяни перевела мошенникам почти миллион рублей
Женщину обманул «специалист Росфинмониторинга».
— Под предлогом предотвращения противоправных действий женщина перевела деньги на указанный ей банковский счёт, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В Липецке сразу двух 48-летних мужчин обманули «сотрудники Центрального Банка». Один для сохранности сбережений перевёл мошенникам 126 тысяч рублей, второй — 165 тысяч рублей.
Также 13 января в полицию обратилась 24-летняя липчанка, которая хотела купить мебель. С продавцом она общалась в мессенджере и в какой-то момент включила демонстрацию экрана — в результате с ее счёта похитили146 тысяч рублей.
48-летняя липчанка получила в мессенджере сообщение от зятя, который попросил денег в долг. Женщина перевела 8 тысяч рублей — как оказалось, аккаунт зятя был взломан и деньги ушли мошенникам.
А 25-летней липчанке позвонил «сотрудник сотовой компании» и убедил перевести на «безопасный счёт» 199 тысяч рублей.
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