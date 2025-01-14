Липчанин пожаловался на бардак на улице 8 Марта

Навести порядок обещают до конца этого месяца.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Сергей Лёвин, который пожаловался, что ещё в декабре обращался в администрацию Липецка и сетовал на бардак на улице 8 Марта. Но ему ничего не ответили.— Эта свалка — вдоль дороги у домов №26/3 и №32А на улице 8 Марта. Мусор остался после демонтажа металлических гаражей в августе прошлого года. 100 метров такого пейзажа в центре Липецка! Помимо строительных отходов, улицу «украшают» вырванные с корнем и сломанные деревья, лежащие вдоль этого участка дороги, — рассказал Сергей Лёвин.— Мусор будет вывезен до конца января, — cообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.