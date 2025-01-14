Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Сегодня в Липецке: Старый Новый Год, липчане просят разрешить брать на работу кошек и собак
Общество
200
29 минут назад
5
Липчанин пожаловался на бардак на улице 8 Марта
Навести порядок обещают до конца этого месяца.
— Эта свалка — вдоль дороги у домов №26/3 и №32А на улице 8 Марта. Мусор остался после демонтажа металлических гаражей в августе прошлого года. 100 метров такого пейзажа в центре Липецка! Помимо строительных отходов, улицу «украшают» вырванные с корнем и сломанные деревья, лежащие вдоль этого участка дороги, — рассказал Сергей Лёвин.
— Мусор будет вывезен до конца января, — cообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
0
0
1
0
1
Комментарии (5)