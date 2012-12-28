Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
В России
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20 минут назад
В Сочи произошло несколько землетрясений
«Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04:47 (по московскому времени). Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет 2–3 балла», — заявила она.
Очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района. По ее словам, поскольку подземные толчки происходили в результате роста молодых гор.
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