55-летняя женщина решила заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей

А 19-летняя липчанка так лишилась 15 000 рублей.

9 января в Ельце в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая с 16 по 31 декабря пыталась заработать и общалась со «специалистом в сфере инвестиций».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина увидела в интернете объявление о распродаже акций российских компаний и решила вложиться в ценные бумаги. Она позвонила по указанному в объявлении телефону и вскоре с ней связался «ведущий специалист в сфере инвестиций», который был готов проконсультировать, в какие ценные бумаги сейчас лучше вкладываться.Ельчанка сразу предупредила: у неё есть только 15 000 рублей. Но специалист не расстроился и посоветовал ей скачать приложение и зарегистрироваться в нём. Начинающий инвестор так и сделала.После этого «специалист в сфере инвестиций» сообщил: сейчас выгоднее вкладываться в криптовалюту, но для этого нужно больше денег. Специалист помог ельчанке оформить кредит на миллион рублей дистанционным способом, но перевести деньги не получилось — банк заблокировал сомнительную операцию. Но и это не остановило женщину: она лично поехала в отделение банка и перевела деньги на указанный мошенниками счёт. В этот же день женщина дослала им ещё 90 тысяч рублей.Но потом ельчанка решила вывести деньги. Сделать это было невозможно: с неё потребовали перевести ещё деньги для вывода средств. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она лишилась 1 105 000 рублей.Также 9 января в Липецке в полицию обратилась 19-летняя девушка, которой 8 января позвонили в мессенджере и предложили вложиться в криптовалюту — та решила попробовать и перевела мошенникам 15 000 рублей.38-летняя женщина после звонка мошенников отправила на «безопасный счёт» 262 000 рублей. Деньги она перевела через банкомат.В отдел полиции №7 пришёл 48-летний мужчина, который с 29 декабря по 2 января по совету неизвестного в мессенджере решил подзаработать на маркетплейсе и перевёл со своей кредитной карты мошенникам на разные счета 121 000 рублей.А 70-летнему липчанину 8 января позвонили под предлогом необходимости переоформления сим-карты, он перешёл по присланной ссылке и лишился 29 000 рублей.