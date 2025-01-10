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10.01.2025 12:57
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55-летняя женщина решила заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей

А 19-летняя липчанка так лишилась 15 000 рублей.

9 января в Ельце в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая с 16 по 31 декабря пыталась заработать и общалась со «специалистом в сфере инвестиций».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина увидела в интернете объявление о распродаже акций российских компаний и решила вложиться в ценные бумаги. Она позвонила по указанному в объявлении телефону и вскоре с ней связался «ведущий специалист в сфере инвестиций», который был готов проконсультировать, в какие ценные бумаги сейчас лучше вкладываться.

Ельчанка сразу предупредила: у неё есть только 15 000 рублей. Но специалист не расстроился и посоветовал ей скачать приложение и зарегистрироваться в нём. Начинающий инвестор так и сделала.

После этого «специалист в сфере инвестиций» сообщил: сейчас выгоднее вкладываться в криптовалюту, но для этого нужно больше денег. Специалист помог ельчанке оформить кредит на миллион рублей дистанционным способом, но перевести деньги не получилось — банк заблокировал сомнительную операцию. Но и это не остановило женщину: она лично поехала в отделение банка и перевела деньги на указанный мошенниками счёт. В этот же день женщина дослала им ещё 90 тысяч рублей.

Но потом ельчанка решила вывести деньги. Сделать это было невозможно: с неё потребовали перевести ещё деньги для вывода средств. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она лишилась 1 105 000 рублей.

Также 9 января в Липецке в полицию обратилась 19-летняя девушка, которой 8 января позвонили в мессенджере и предложили вложиться в криптовалюту — та решила попробовать и перевела мошенникам 15 000 рублей.

38-летняя женщина после звонка мошенников отправила на «безопасный счёт» 262 000 рублей. Деньги она перевела через банкомат.

В отдел полиции №7 пришёл 48-летний мужчина, который с 29 декабря по 2 января по совету неизвестного в мессенджере решил подзаработать на маркетплейсе и перевёл со своей кредитной карты мошенникам на разные счета 121 000 рублей.

А 70-летнему липчанину 8 января позвонили под предлогом необходимости переоформления сим-карты, он перешёл по присланной ссылке и лишился 29 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (11)

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Жалко
вчера, 08:13
только 70летнего деда
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с липецка!
10.01.2025 21:35
ума нет!его и не будет!
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Вредина
10.01.2025 17:13
Ох беда , беда ... дураки и дороги.
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555
10.01.2025 15:49
У людей денег как у дурака махорки они сами не знают кому их отдать
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Кукуруза
10.01.2025 14:48
Таки зачем тётка в полицию пришла??!! Она ведь сама в банк пришла и перевела бабло на поле чудес, когда банк ей заблокировал дистанционный перевод.
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zzloyzz
10.01.2025 13:42
Как быстро растут чужие биткоины
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Бабаха
10.01.2025 13:37
Да прям бизнес леди какие-то)))
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Инвестор
10.01.2025 13:29
я вкладываю свои деньги на Фонд капремонта - через 35 лет мне обещают ремонт сделать
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Колега
10.01.2025 14:12
А мне один деятель государственный деятель обещал квартирой обеспечить к 2000 году.
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Точно
10.01.2025 14:09
Это просто лотерея, которую неизвестно выиграет или нет. То в 2027г капремонт, потом опантки, резко в 2036 частично и в 2046 году. Это уже смешно и обидно.
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Лиза
10.01.2025 13:21
Их можно поздравить.
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