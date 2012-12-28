В Липецке задержан неадекват, зарезавший мужчину и снявший свою жертву на видео

Telegram-каналы и соцсети постят сегодня страшное видео. На кадрах то ли пьяный, то ли находящийся под веществами мужчина с включенной камерой телефона показывает окровавленный подъезд, лежащего на полу мужчину, и говорит, что «…убил Кондрата», спрашивая: «Знаете такого?». По ходу видео он уточняет, что пострадавший «еще дышит», а далее неразборчиво бормочет что-то.Убийство произошло в микрорайоне ЛТЗ в новогоднюю ночь.Как сообщили GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области, мужчина задержан, сознался в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.