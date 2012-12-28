Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
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Происшествия
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сегодня, 18:03
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В Липецке задержан неадекват, зарезавший мужчину и снявший свою жертву на видео
Убийство произошло в микрорайоне ЛТЗ в новогоднюю ночь.
Как сообщили GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области, мужчина задержан, сознался в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.
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