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сегодня, 18:03
10

В Липецке задержан неадекват, зарезавший мужчину и снявший свою жертву на видео

Telegram-каналы и соцсети постят сегодня страшное видео. На кадрах то ли пьяный, то ли находящийся под веществами мужчина с включенной камерой телефона показывает окровавленный подъезд, лежащего на полу мужчину, и говорит, что «…убил Кондрата», спрашивая: «Знаете такого?». По ходу видео он уточняет, что пострадавший «еще дышит», а далее неразборчиво бормочет что-то.

Убийство произошло в микрорайоне ЛТЗ в новогоднюю ночь.

Как сообщили GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области, мужчина задержан, сознался в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.
убийство
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Комментарии (10)

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Сначала новые
люди
15 минут назад
звери кругом
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Воспитатель
36 минут назад
Обратите, наконец, внимание на своих детей! Погуляйте, почитайте, поиграйте, на представление сходите! Про пожилых родителей вспомните. В театр сходите, в кино. Отличная возможность провести время вместе.
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не-а че
41 минуту назад
Для ЛТЗ это норма.
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МАЛИНА ШИП
47 минут назад
Причём здесь новогодние каникулы и убийства? Сходили с детьми на новогодний праздник в Областной ДК: замечательный утренник - море позитива! А сказка какая прекрасная - Волшебник изумрудного города. В парке белок кормили, каждый день прогулки на свежем воздухе. С друзьями встречаемся раз в год. Спасибо за такое количество праздничных дней!
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Бес.
50 минут назад
Кондрат, Покойся с Миром!
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Алкан с ЛТЗ
24 минуты назад
А что это за чел?
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Зинаида Львовна
52 минуты назад
Убрать эти праздники, на работу, кредиты отрабатывать
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Молодёжь
46 минут назад
Тебе надо, ты и работай. Я на родительскую пенсию поживу.
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Алкан лтз
56 минут назад
Людям нельзя давать столько отдыхать!!!!!! Дуреют!
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 18:10
В каждой новости про психопатов. Жуть
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