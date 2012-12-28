Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Происшествия
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10 минут назад
На Соколе горел расселенный дом
В пожаре никто не пострадал
Пожар быстро потушили, в огне никто не пострадал.
По словам жителей окрестных домов, в этом доме оставалась жить одна семья, которую не устроили условия переезда и компенсации. Семейство добивалась лучшего предложения. Но также в заброшенном доме, который начали расселять в конце 2022 года, собирались местные подростки и маргинальные личности.
Причины пожара выясняются.
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