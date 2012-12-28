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30
10 минут назад

На Соколе горел расселенный дом

В пожаре никто не пострадал

3 января вечером на улице Ивана Франко пожар произошел в одной из комнат признанного ранее аварийным и расселенного дома №8.
Пожар быстро потушили, в огне никто не пострадал.

По словам жителей окрестных домов, в этом доме оставалась жить одна семья, которую не устроили условия переезда и компенсации. Семейство добивалась лучшего предложения. Но также в заброшенном доме, который начали расселять в конце 2022 года, собирались местные подростки и маргинальные личности.

Причины пожара выясняются.
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