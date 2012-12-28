На Соколе горел расселенный дом

В пожаре никто не пострадал

3 января вечером на улице Ивана Франко пожар произошел в одной из комнат признанного ранее аварийным и расселенного дома №8.Пожар быстро потушили, в огне никто не пострадал.По словам жителей окрестных домов, в этом доме оставалась жить одна семья, которую не устроили условия переезда и компенсации. Семейство добивалась лучшего предложения. Но также в заброшенном доме, который начали расселять в конце 2022 года, собирались местные подростки и маргинальные личности.Причины пожара выясняются.