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Общество
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58 минут назад
Над Липецком взойдет «черная луна»
Это редкое астрономическое явление.
«Чернорй луной» называют второе новолуние в месяце. Один оборот вокруг Земли Луна делает в среднем за 29 дней и 12 часов. Следовательно, в месяце может быть два полнолуния или два новолуния. Но случается это очень редко. В нынешнем декабре новолуние было 1-го числа.
Фото: нейросеть
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