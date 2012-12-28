Над Липецком взойдет «черная луна»

Это редкое астрономическое явление.

31 декабря в 01.27 липчане смогут увидеть редкое астрономическое явление, которое называют «черная луна». Спутник Земли полностью окажется в тени планеты и исчезнет из поля зрения.«Чернорй луной» называют второе новолуние в месяце. Один оборот вокруг Земли Луна делает в среднем за 29 дней и 12 часов. Следовательно, в месяце может быть два полнолуния или два новолуния. Но случается это очень редко. В нынешнем декабре новолуние было 1-го числа.