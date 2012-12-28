Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Последний день года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений
В Липецкой области мокрый снег с дождем, туман и до +4.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшие снег, мокрый снег и дождь, местами туман, гололед, гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2, днем — от -1 до +4 градусов.
В Липецке облачно, ночью слабые, днем небольшие снег и мокрый снег, дождь. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.
День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 37 градусов мороза.
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