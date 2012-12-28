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Погода в Липецке
285
сегодня, 17:00

Последний день года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

 В Липецкой области мокрый снег с дождем, туман и до +4.

В ближайшие трое суток через территорию Черноземья с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона, под их влиянием в Липецкой области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, западный ветер местами будет усиливаться до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса тепла, что на 6-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшие снег, мокрый снег и дождь, местами туман, гололед, гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2, днем — от -1 до +4 градусов.

В Липецке облачно, ночью слабые, днем небольшие снег и мокрый снег, дождь. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.

День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 37 градусов мороза.
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