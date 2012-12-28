У двух липчан с карт украли деньги

Один житель Липецка оставил кошелек с банковскими картами в открытой машине, у другого ее украл друг.

Два случая краж денег с банковских карт зарегистрировали в полиции.В отдел полиции №7 обратился 38-летний липчанин с заявлением о краже кошелька из оставленной открытой машины. Полицейские задержали 27-летнего липчанина, который признался, что шел ночью мимо машины, которая оказалась открытой, увидел в ней кошелек, забрал его, и находящимися в нем банковскими картами расплатился за покупки и кофе. Ущерб составил 20 тысяч рублей.29-летний житель Липецка потерял карту сам не зная – где именно и как. Но со счета в итоге исчезли 15 тысяч рублей. Полиция нашла того, кто карту похитил. Им оказался 24-летний друг потерпевшего, который банковскую карту у него украл и расплатился ей за разные покупки.Оба похитителя заключены под стражу на время следствия.