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Происшествия
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сегодня, 17:17
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Внедорожник попал в жесткое ДТП на улице Гагарина
Водитель потерял управление и врезался в пень.
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