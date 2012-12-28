Внедорожник попал в жесткое ДТП на улице Гагарина

Водитель потерял управление и врезался в пень.



Днем 28 декабря у дома №159 по улице Гагарина в Липецке внедорожник «Субару» попал в ДТП.По словам очевидцев аварии, водитель потерял управление, после чего автомобиль занесло и внедорожник врезался в пень на обочине. Автомобиль получил серьезные повреждения.