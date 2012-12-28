Общество
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сегодня, 10:34
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Картофель за год подорожал в Липецке на 200%
Итоги года: цены.
Годовая таблица роста цен на дешевые продукты выглядит так. Набор, который мы отслеживаем, понялся в цене на 413 рублей 27 копеек.
При этом наша корзина с дорогими продуктами подорожала не так сильно — на 96 рублей 63 копейки.
Кроме картофеля за год значительно выросли цены на сливочное масло, молоко, капусту, лук.
Куры начали дорожать еще весной, потом цены вроде бы стабилизировались, но концу года начался их новый виток. Пока цена на дешевых кур еще не перешагнула черту в 200 рублей, но тех, что подороже — уже.
Также весной рванули вверх цены на яйца, ФАС сказала фас и цены пошли вниз, правда, снизились не до первоначальных 60 рублей за десяток.
На Центральном рынке домашние яйца весь год продавали по 150 рублей за десяток, но в конце декабря цена поднялась до 180 рублей.
Весенние заморозки тоже «залезли» в кошелек липчан. Хотя Липецкую область некоторые с гордостью называют яблочным краем, средняя цена яблок на Центральном рынке сейчас составляет 120 рублей за килограмм. И это при том, что региональное правительство выделило бюджетные деньги сельхозпроизводителям, чьи урожаи пострадали от заморозков. Теперь страдают покупатели.
Летом на рынке малину продавали по 600 рублей, причем ягода на прилавке не задерживалась. По такой цене можно было купить два килограмма недорогой свинины!
Малиновое варенье, кстати, хорошее лекарство от простуды. В конце декабря мы обратили внимание на то, что среди продавцов и покупателей было довольно много простуженных людей. Но маски практически никто теперь не носит.
Еще один дорожавший продукт — подсолнечное масло. Цены на него начали расти осенью. Магазины до последнего пытались их сдерживать. В последнюю неделю года нам удалось найти подсолнечное масло дешевле 100 рублей за литр только в одном магазине. В остальных цены перевали за отметку в сто рублей, причем в бутылках далеко не всегда литр (сказалась шкринфляция).
Цены на сливочное масло уверенно ползут вверх уже несколько месяцев. И тут мы опасаемся, что в борьбе за их снижение, может сильно снизиться качество продукта. По нашим скромным подсчетам, пачка сливочного масла сейчас не может стоить дешевле 200 рублей, а в магазинах есть предложение существенно ниже. Мы даже обращались в региональное отделение Роспотребнадзора, где подтвердили наши подозрения, что не все то, что продается в упаковке сливочное масло, таковым является.
Как это ни странно, но в конце года мы обнаружили подешевевшие продукты: соль, рис, морковь дешевого сегмента и бананы — дорогого. Рис подешевел из-за смягчения ограничений на экспорт этого продукта.
Особого предпраздничного ажиотажа в магазинах и на Центральном рынке мы не увидели. Разве что запах мандаринов витает в воздухе. Они, кстати, не сильно подорожали, несмотря на прогнозы экспертов, и даже продаются со скидками.
Любопытное наблюдение — в магазинах все больше мужчин-кассиров. Если раньше они были, можно сказать, экзотикой, то теперь чуть ли не в каждом втором магазине можно увидеть за кассой представителя сильной половины человечества. А магазины, в поисках сотрудников, уже предлагают работу даже вахтовым методом.
Кстати, некоторые магазины уже предупредили своих покупателей об изменении режима работы в новогодние праздники. Их сотрудники даже планируют отдыхать в первые два дня нового года.
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