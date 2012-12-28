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сегодня, 10:34
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Картофель за год подорожал в Липецке на 200%

Итоги года: цены.

Последний в этом году мониторинг цен мы посвятили итогам 2024-го. За год подорожало практически все. Но самым удивительным ценовым итогом стал рост продажной стоимости картофеля — с конца 2023-го он подорожал на 200%.

Годовая таблица роста цен на дешевые продукты выглядит так. Набор, который мы отслеживаем, понялся в цене на 413 рублей 27 копеек.



При этом наша корзина с дорогими продуктами подорожала не так сильно — на 96 рублей 63 копейки.



Кроме картофеля за год значительно выросли цены на сливочное масло, молоко, капусту, лук.

Куры начали дорожать еще весной, потом цены вроде бы стабилизировались, но концу года начался их новый виток. Пока цена на дешевых кур еще не перешагнула черту в 200 рублей, но тех, что подороже — уже.



Также весной рванули вверх цены на яйца, ФАС сказала фас и цены пошли вниз, правда, снизились не до первоначальных 60 рублей за десяток.

На Центральном рынке домашние яйца весь год продавали по 150 рублей за десяток, но в конце декабря цена поднялась до 180 рублей.

Весенние заморозки тоже «залезли» в кошелек липчан. Хотя Липецкую область некоторые с гордостью называют яблочным краем, средняя цена яблок на Центральном рынке сейчас составляет 120 рублей за килограмм. И это при том, что региональное правительство выделило бюджетные деньги сельхозпроизводителям, чьи урожаи пострадали от заморозков. Теперь страдают покупатели.

Летом на рынке малину продавали по 600 рублей, причем ягода на прилавке не задерживалась. По такой цене можно было купить два килограмма недорогой свинины!

Малиновое варенье, кстати, хорошее лекарство от простуды. В конце декабря мы обратили внимание на то, что среди продавцов и покупателей было довольно много простуженных людей. Но маски практически никто теперь не носит.

Еще один дорожавший продукт — подсолнечное масло. Цены на него начали расти осенью. Магазины до последнего пытались их сдерживать. В последнюю неделю года нам удалось найти подсолнечное масло дешевле 100 рублей за литр только в одном магазине. В остальных цены перевали за отметку в сто рублей, причем в бутылках далеко не всегда литр (сказалась шкринфляция).



Цены на сливочное масло уверенно ползут вверх уже несколько месяцев. И тут мы опасаемся, что в борьбе за их снижение, может сильно снизиться качество продукта. По нашим скромным подсчетам, пачка сливочного масла сейчас не может стоить дешевле 200 рублей, а в магазинах есть предложение существенно ниже. Мы даже обращались в региональное отделение Роспотребнадзора, где подтвердили наши подозрения, что не все то, что продается в упаковке сливочное масло, таковым является.

Как это ни странно, но в конце года мы обнаружили подешевевшие продукты: соль, рис, морковь дешевого сегмента и бананы — дорогого. Рис подешевел из-за смягчения ограничений на экспорт этого продукта.

Особого предпраздничного ажиотажа в магазинах и на Центральном рынке мы не увидели. Разве что запах мандаринов витает в воздухе. Они, кстати, не сильно подорожали, несмотря на прогнозы экспертов, и даже продаются со скидками.



Любопытное наблюдение — в магазинах все больше мужчин-кассиров. Если раньше они были, можно сказать, экзотикой, то теперь чуть ли не в каждом втором магазине можно увидеть за кассой представителя сильной половины человечества. А магазины, в поисках сотрудников, уже предлагают работу даже вахтовым методом.



Кстати, некоторые магазины уже предупредили своих покупателей об изменении режима работы в новогодние праздники. Их сотрудники даже планируют отдыхать в первые два дня нового года.

цены
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Комментарии (18)

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Житель
10 минут назад
Картошка это второй хлеб
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непонятливый
18 минут назад
Почему в московских "Пятёрках" картофель дешевле чем в липецких?
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С
24 минуты назад
За год всё подорожало в два раза,кроме пенсий и зарплат,а нас убеждают на 9,7процентов,процветает.
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!
26 минут назад
Интересно, ЧТО так подешевело, если официально годовая инфляция будет 8-9%? А может и на 7 вытянут. А в следующем году ожидается 4,5%, в 2026 - 4%. И так и будет (официально).
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политэкономикс
17 минут назад
продукция элитного потребления - для получающих прибыль в инвалюте цены не меняются :) а в пересчете на рубли денег у них становится даже больше!
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ПЕНСИОНЕР
26 минут назад
Народосбережение в реализации по законам рынка: извлечение максимальной выгоды .
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Пока в облсовете
33 минуты назад
будет хоть один коммунист - рост цен на продукты не остановить, это факт
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Да уж
34 минуты назад
Меня удивляют люди, которые больные ходят на работу или идут в магазин. Кашляют, чихают на людей, даже не делая попытки как-то рот прикрыть. Заболел сам - надо всех вокруг заразить. А ведь кто-то может умереть от этой заразы. Почему-то, если я болею, то дома сижу и даже продукты на дом заказываю с "бесконтактной доставкой", предупреждаю, что болею и нужно просто оставить у двери и позвонить. Потому что мне не всё равно.
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колхозан
35 минут назад
Еще недавно все орали,зачем нам выращивать,мы все в пятерочке купим....
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Елец
39 минут назад
Пофиг! У нас огород
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пенсионер
41 минуту назад
Да, жить стали лучше все в достатке, кроме зарплат и пенсий, на бумаге все замечательно, кругом прорыв (каждый день раскопки и отключения) связь стала хуже, интернет виснет, навигатор пишет не знаю што.Цены на все растут каждый день. Не жизнь а сказка.
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Закон и порядок
8 минут назад
А как же поделится с ближи
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