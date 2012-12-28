Липчанин погасил полумиллионный долг по алиментам

У мужчины могли арестовать 28,5 гектара земли.

Встречать в Новый год с долгами всегда считалось плохой приметой. Но не суеверия побудили липчанина оплатить 560-тысячный долг по алиментам на двух несовершеннолетних детей, а мера принудительного исполнения: у мужчины были земельные участки общей площадью 285 000 квадратных метров, и судебный пристав разъяснил, что на них будет наложен арест с последующей реализацией в счёт погашения долга.«Должник в добровольном порядке алименты не выплачивал, иной помощи не оказывал, в связи с чем образовалась задолженность в размере 560 000 рублей. Но как только речь зашла об аресте недвижимости — на следующий день он полностью оплатил задолженность перед детьми», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.