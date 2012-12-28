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Общество
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сегодня, 10:32
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Липчанин погасил полумиллионный долг по алиментам
У мужчины могли арестовать 28,5 гектара земли.
«Должник в добровольном порядке алименты не выплачивал, иной помощи не оказывал, в связи с чем образовалась задолженность в размере 560 000 рублей. Но как только речь зашла об аресте недвижимости — на следующий день он полностью оплатил задолженность перед детьми», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
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