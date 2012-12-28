67-летней женщине удалили гигантскую кисту — размером 35 на 35 сантиметров

Опухоль занимала всю брюшную полость и мешала нормальной работе других органов.

Врачи Измалковской районной больницы прооперировали 67-летнюю женщину с гигантской опухолью в яичнике. Киста была размером 35 на 35 сантиметров, занимала всю брюшную полость и мешала нормальной работе других органов.«67-летняя жительница района обратилась в больницу с болями в животе. Женщина рассказала, что живот у нее постоянно болит уже несколько лет. При этом он растет. А в последнее время боли стали невыносимыми. При обследовании стало понятно, что это гигантская опухоль в яичнике. За редкий случай взялись врач-хирург Ибрамгаджи Газиев и гинеколог Ольга Савина. Они успешно прооперировали женщину. Сегодня пациентку уже выписали и она будет восстанавливаться дома», рассказала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.