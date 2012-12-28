В Липецке капитально отремонтируют самую старую школу города

На обновление здания сталинской эпохи потратят на 100 миллионов рублей больше, чем на ремонт школ времен развитого социализма.

Управление строительства Липецка объявило о поиске подрядчика капремонта 4-й школы, находящейся на улице Парковой (район Новолипецка).Начальная цена контракта — 244 324 688 рублей. Ценник почти на 100 миллионов больше, чем у предыдущей школы, 5-й, на Семашко, за ремонт которой город заплатит 138,8 миллиона рублей.В департаменте образования такую цену реконструкции 4-й школы объясняют сложностью работы: ее зданию больше 80-ти лет, часть конструктивных элементов, в том числе перекрытия, — оштукатуренные дерево и дранка. Их нужно заменить на современные материалы: кирпич и железобетон.В учредительных документах 4-й школы сказано, что она — 1931 года постройки. Однако это не так. В 1931 году школа появилась юридически и располагалась она в деревянном бараке. То здание, в котором сейчас учатся 800 детей, возведено в 1936 году. В любом случае, по факту это самое старое здание школы в городе.Если мэрия найдет подрядчика для незаурядной реконструкции школы, то к работе он должен будет приступить с 1 марта, а закончить ее к 31 декабря 2025 года.