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770
47 минут назад
4

В Липецке капитально отремонтируют самую старую школу города

На обновление здания сталинской эпохи потратят на 100 миллионов рублей больше, чем на ремонт школ времен развитого социализма.

Управление строительства Липецка объявило о поиске подрядчика капремонта 4-й школы, находящейся на улице Парковой (район Новолипецка).

Начальная цена контракта — 244 324 688 рублей. Ценник почти на 100 миллионов больше, чем у предыдущей школы, 5-й, на Семашко, за ремонт которой город заплатит 138,8 миллиона рублей.

В департаменте образования такую цену реконструкции 4-й школы объясняют сложностью работы: ее зданию больше 80-ти лет, часть конструктивных элементов, в том числе перекрытия, — оштукатуренные дерево и дранка. Их нужно заменить на современные материалы: кирпич и железобетон.

В учредительных документах 4-й школы сказано, что она — 1931 года постройки. Однако это не так. В 1931 году школа появилась юридически и располагалась она в деревянном бараке. То здание, в котором сейчас учатся 800 детей, возведено в 1936 году. В любом случае, по факту это самое старое здание школы в городе.

Если мэрия найдет подрядчика для незаурядной реконструкции школы, то к работе он должен будет приступить с 1 марта, а закончить ее к 31 декабря 2025 года.


фото: https://sc4lipetsk.gosuslugi.ru/
ремонт школ
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Комментарии (4)

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Лиза
8 минут назад
Сколько лет стоит школа! Тогда строили на совесть, хоть и тяжёлое было время.
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Житель
21 минуту назад
построить новую не дешевле ли будет?
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65+
26 минут назад
Во время войны отец писал на газетах между строк . Закончил 7 классов но был грамотней многих с институтом !
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Михаил
33 минуты назад
Моя мама училась в этой школе во время войны. Зимой бывало чернила замерзали. Тетрадей не было. Писали между строк у кого, что было. Когда привозили уголь, старшеклассники шли на разгрузку. Выучились и в космос корабли запускали.
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