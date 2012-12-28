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Происшествия
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сегодня, 09:08
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Женщина попала под колеса «Ниссана» в 15-м микрорайоне
Вечером в 15-м микрорайоне Липецка 69-летний водитель «Ниссана» сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.
«На дорогах области автоинспекторы выявили 5496 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 82. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5050 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщили в ГАИ.
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