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сегодня, 09:08
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Женщина попала под колеса «Ниссана» в 15-м микрорайоне

25 декабря в Липецкой области автоинспекция зарегистрировала 30 аварий, и только в одной из них пострадал человек.

Вечером в 15-м микрорайоне Липецка 69-летний водитель «Ниссана» сбил  68-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.

«На дорогах области автоинспекторы выявили 5496 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 82. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5050 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщили в ГАИ.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Сирена
24 минуты назад
Весь город в потемках
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Житель
31 минуту назад
Освещения улиц на 15 от слова НОЛЬ ...
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