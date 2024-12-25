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сегодня, 16:14
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Между расселенными и новыми домами на ЛТЗ обнаружен труп женщины

Полиция выясняет ее личность и обстоятельства смерти.

Сегодня в Тракторном на пустыре между новыми домами на улице Вилли Огнева и расселенными — на улице 6-й Гвардейской дивизии прохожие нашли труп женщины.

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— На месте работает следственная группа. Личность женщины, а также обстоятельства ее смерти выясняются, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
обнаружение трупа
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Комментарии (3)

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Сначала новые
ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
24 минуты назад
Пенсионный фонд в ладоши теперь хлопает
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Захар
54 минуты назад
Молодая хоть была наверное от передоза
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Человек
6 минут назад
Недоумок. Ничего смешного нет. Смеяться и потешаться над чужой смертью могут только люди не имеющие мозги
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