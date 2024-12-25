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Происшествия
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сегодня, 16:14
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Между расселенными и новыми домами на ЛТЗ обнаружен труп женщины
Полиция выясняет ее личность и обстоятельства смерти.
— На месте работает следственная группа. Личность женщины, а также обстоятельства ее смерти выясняются, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
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