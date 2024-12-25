Между расселенными и новыми домами на ЛТЗ обнаружен труп женщины

Полиция выясняет ее личность и обстоятельства смерти.

Сегодня в Тракторном на пустыре между новыми домами на улице Вилли Огнева и расселенными — на улице 6-й Гвардейской дивизии прохожие нашли труп женщины.— На месте работает следственная группа. Личность женщины, а также обстоятельства ее смерти выясняются, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.