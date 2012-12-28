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34 минуты назад
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В ноябре в Липецкой области выросла инфляция

Росли цены на картофель, яблоки и бананы, молоко и творог, бензин, услуги сотовой связи.

Годовая инфляция в Липецкой области увеличилась до 9,05% после 8,61% в октябре. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, в ноябре инфляция в Липецкой области была ниже, чем в Центральном федеральном округе (9,19%), но выше, чем в целом по стране (8,88%), где годовая инфляция также повысилась.

«Причины повышения инфляции в регионе — сокращение предложения на отдельных продовольственных рынках, ослабление рубля в последние месяцы и рост издержек производителей продуктов питания и поставщиков услуг», — отмечают в отделении Банка России.

В ноябре темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 10,54% после 9,86% в октябре.

В Липецкой области снизилось предложение картофеля. Причины — засушливое лето и сокращение посевных площадей под эту культуру в регионе. Также выросли затраты аграриев на топливо, оплату труда и логистику — предприятия перенесли их в цены. В итоге в ноябре цены на картофель в годовом выражении росли быстрее, чем месяцем ранее.

Ослабление рубля в последние месяцы сказалось на динамике цен на импортные яблоки и бананы. Кроме того, из-за аномальных заморозков весной этого года сократился урожай местных яблок. Уменьшилось их предложение на региональном рынке. В результате эти бананы и яблоки дорожали сильнее, чем в прошлом месяце.

Продолжили расти издержки переработчиков молока на сырье, упаковку и логистику. Также из-за дефицита рабочей силы увеличились затраты на оплату труда сотрудников. Как следствие, цены на молоко и творог в годовом выражении в ноябре выросли больше, чем октябре.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре практически не изменился (6,4% после 6,36% в октябре). Предложение бензина на внутреннем рынке несколько снизилось. Также увеличились издержки переработчиков нефти. Компании переложили возросшие расходы в стоимость топлива. Как результат — бензин в ноябре дорожал в годовом выражении сильнее, чем месяцем ранее.

Зато снизился спрос на строительные материалы. Главная причина — в регионе уменьшился объем жилищного строительства. Поэтому в ноябре цены на обрезную доску и линолеум в годовом выражении росли не так быстро, как в октябре.

Годовой темп прироста цен на услуги повысился до 10,71% в ноябре с 9,98% в октябре.

В ноябре операторы сотовой связи перенесли в цены возросшие затраты на закупку оборудования и оплату труда. При этом год назад тарифы на услуги сотовой связи повысились не так существенно. В результате стоимость абонентской платы за пакет услуг сотовой связи в ноябре росла в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.

Базовая инфляция в Липецкой области увеличилась в ноябре до 8,18% после 7,92% в октябре и была ниже общего уровня инфляции в регионе (9,05%).

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре повысилась до 8,88% (в октябре — 8,54%). Месячный рост потребительских цен в стране также ускорился. В основном это было связано с ценами на плодоовощную продукцию и услуги мобильной связи.
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Комментарии (1)

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САИ
14 минут назад
Как же так, пенсия в январе будет(!!!???) проиндексирована на 7,3%, а инфляция (официальная) уже 9,19%! Какими словами это можно назвать?
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