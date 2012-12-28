Медики «скорой» спасли мужчину с инфарктом

77-летнего жителя Липецкого района откачивали прямо в машине

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, вызов бригаде Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф поступил из Липецкого района – 77-летний мужчина находился без сознания.«На вызов выехала бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшеров Олейник Л.И. и Исаева Н.С. Мужчина жаловался на давящие боли в груди, общую слабость, кратковременную потерю сознания. В результате осмотра и обследования у больного выявлен острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок. Была оказана необходимая медицинская помощь. Боль купирована. По пути в Областную клиническую больницу у больного возникла фибрилляция желудочков, и медиками были незамедлительно проведены реанимационные мероприятия. Сердечная деятельность восстановлена. Больной в стабильном тяжелом состоянии доставлен в Региональный сосудистый центр», — рассказали в управлении.