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сегодня, 15:24
8

Медики «скорой» спасли мужчину с инфарктом

77-летнего жителя Липецкого района откачивали прямо в машине

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, вызов бригаде Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф поступил из Липецкого района – 77-летний мужчина находился без сознания.

«На вызов выехала бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшеров Олейник Л.И. и Исаева Н.С. Мужчина жаловался на давящие боли в груди, общую слабость, кратковременную потерю сознания. В результате осмотра и обследования у больного выявлен острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок. Была оказана необходимая медицинская помощь. Боль купирована. По пути в Областную клиническую больницу у больного возникла фибрилляция желудочков, и медиками были незамедлительно проведены реанимационные мероприятия. Сердечная деятельность восстановлена. Больной в стабильном тяжелом состоянии доставлен в Региональный сосудистый центр», — рассказали в управлении.
скорая помощь
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Народ
17 минут назад
молодцы! хоть кто-то еще честно и добросовестно работает
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Ха
31 минуту назад
Вот новость, медики оказали помощь... Ха ха ха. А пожарные потушили огонь, а продавщица продала товар...
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Александр Н.
33 минуты назад
Это радует ,побольше бы позитивных новостей, а то чаще негатив. Спасибо медикам за спасенную жизнь, а больному скорейшего выздоровления.
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112
38 минут назад
А разве на такие вызовы не обязана выезжать реанимационная, а не фельдшерская бригада?
Ответить
988
10 минут назад
А где ее набрать? все врачи сбежали от сумасшедших заработков и халявной работы в лапы капиталистов, по частным клиникам...
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Жительница
44 минуты назад
Выздоравливай, добрый человек
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мизантроп
59 минут назад
молодцы!
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Правда
сегодня, 15:31
Спасибо за хорошую новость.Всем здоровья.
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