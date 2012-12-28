На звание «Заслуженный артист Липецкой области» выдвинуты актеры Светлана Перекина и Владимир Терновых

Их кандидатуры обсудили в областном Совете. Соискателей представила начальник управления культуры Ирина Кремнева.

Актрису драматического театра имени Льва Толстого Светлану Перекину и актера Липецкого драматического театра Владимира Терновых номинировали на звание «Заслуженный артист Липецкой области».Звание присваивается за высокие достижения в создании высокохудожественных образов, спектаклей, концертных программ, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, а также за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства нашего региона.На соискание звания поступили шесть заявок, рассказала комиссии по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Липецкого областного Совета начальник областного управления культуры и искусства Ирина Кремнева. Выбрали двух претендентов, которых еще предстоит утвердить сессии Совета.Светлану Перекину липчане могли видеть в спектаклях: «Бесприданница», «Ревизор», «Земля Эльзы», «Приключение Буратино». А Владимира Терновых — в постановках «Мужской стриптиз», «Бабий бунт», «Пиковая дама».Напомним, звание «Заслуженный артист Липецкой области» учреждено в октябре 2020 года. Его обладателям в торжественной обстановке вручают знак «Заслуженный артист Липецкой области» и удостоверение к почетному званию.