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На звание «Заслуженный артист Липецкой области» выдвинуты актеры Светлана Перекина и Владимир Терновых
Общество
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Общество
196
49 минут назад
2

На звание «Заслуженный артист Липецкой области» выдвинуты актеры Светлана Перекина и Владимир Терновых

Их кандидатуры обсудили в областном Совете. Соискателей представила начальник управления культуры Ирина Кремнева.

Актрису драматического театра имени Льва Толстого Светлану Перекину и актера Липецкого драматического театра Владимира Терновых номинировали на звание «Заслуженный артист Липецкой области».

Звание присваивается за высокие достижения в создании высокохудожественных образов, спектаклей, концертных программ, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, а также за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства нашего региона.

На соискание звания поступили шесть заявок, рассказала комиссии по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Липецкого областного Совета начальник областного управления культуры и искусства Ирина Кремнева. Выбрали двух претендентов, которых еще предстоит утвердить сессии Совета.

Светлану Перекину липчане могли видеть в спектаклях: «Бесприданница», «Ревизор», «Земля Эльзы», «Приключение Буратино». А Владимира Терновых — в постановках «Мужской стриптиз», «Бабий бунт», «Пиковая дама».

Напомним, звание «Заслуженный артист Липецкой области» учреждено в октябре 2020 года. Его обладателям в торжественной обстановке вручают знак «Заслуженный артист Липецкой области» и удостоверение к почетному званию.



В коллаже использовались фотографии с официальных сайтов театра драмы имени Льва Толстого и Липецкого драматического театра
заслуженный артист
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Фокс
13 минут назад
Артисты - это хорошо, а где же заслуженные механизаторы области, пекари, доярки, водители и прочее и прочее?
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Зимний рыбак
25 минут назад
У нас в Двуречках был гармонист Ванька Таратайкин, по свадьбам ходил, дайте и ему "заслуженного, с глоткой облуженной, всея Двуречки и Фащёвки"
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