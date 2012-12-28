Пожарные потушили горящую квартиру в поселке Строитель

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.



Ночью 9 декабря в Ельце пожарные потушили квартиру в двухэтажном доме поселка Строитель. Огонь повредил отделку и имущество на 10 квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В этот же день в деревне Парлово Лебедянского района практически полностью сгорел домик охраны недействующей базы отдыха, а в селе Верхний Ломовец Долгоруковского района огонь серьезно повредил бесхозное строение.Также пожарные дважды тушили мусор в Липецке и Ельце.