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Происшествия
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24 минуты назад
Пожарные потушили горящую квартиру в поселке Строитель
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
В этот же день в деревне Парлово Лебедянского района практически полностью сгорел домик охраны недействующей базы отдыха, а в селе Верхний Ломовец Долгоруковского района огонь серьезно повредил бесхозное строение.
Также пожарные дважды тушили мусор в Липецке и Ельце.
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