Сегодня в Липецке: День прав человека и … животных, работодатели зовут уволенных липчан обратно

Представляем информационную картину наступившего дня.

Температура днём от -1 до -3 градусов. Вторник пройдёт без существенных осадков, но возможен туман, гололёд, а на дорогах – гололедица.









С 10:00 до окончания ремонтных работ десятки улиц останутся без холодной воды. Без удобств проведут сегодняшний день жители домов на улицах 40 лет Октября, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47; Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7; Бородинской, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76; Брюллова, 7а; Газина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 1а, 11, 13, 12, 14а; Дружбы, 1а, 1а/1, 1а/2, 32;. И. Франко, 2, 3, 4, 6, 8; Катукова, 37а, 39, 39а, 41; Кривенкова, 7а, 9, 11; Курако, 1, 1а, 2, 3; Кутузова, 1, 2, 3, 5; Ленина; Лесной; М. Сибиряка, 1а, 2, 4; Набережной; Пожарского, 1а; Смыслова, 1, 3, 4; Тамбовской, 1, 6; Ушинского, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82; Челюскинцев, 1, 2, 3, 4; Шоссейной, 2; на площадях Заводской, 1, 1/1, 1д, 1е, 1к,1л, 2, 2б, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 3а, 3б, 3б/1, 9, 9/1, 9а, 9а/1, 9в, 13, 13а, 15; Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, , 6, 7; в переулке Больничном, 1, 2, 3, 4.









С 09:00 до 18:00 останутся без электричества дома на улицах Дорожной, 8; Зареченской, 44, 7; Земной, 14; Инженерной; Кленовой; Фурманова, 3, 21.









Это один из ведущих камерных ансамблей России, в составе которого выступают Ксения Гамарис (скрипка), Анна Янчишина (скрипка), Иван Агафонов (альт) и Пётр Каретников (виолончель). За 20 лет деятельности квартет стал широко известен в России и за рубежом. Специально для Квартета имени Вайнберга создавали новые произведения такие известные современные композиторы, как Александр Чайковский, Джонатан Дав и Владислав Агафонников.









Анна и Томас много лет вместе. Их чувства давно остыли, и они почти готовы расстаться. Но Анна заболевает. Может ли страх потери стать глотком свежего воздуха и возродить любовь? Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.1.









Мощное мероприятие состоится сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).









Ольга Дулина продолжает просветительскую деятельность



А ещё в ЛОУНБ в 12:00 начнутся «Петровские чтения» (12+).

Литературные и краеведческие изыскания инициирует липецкое отделения Петровской академии наук и искусств.









Сегодня в мире отмечается День прав человека. Был установлен в 1950 году в честь принятия 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН Декларации прав человека. Документ провозглашал права людей независимо от расы, религии, пола и убеждений.









За последние 12 месяцев таких предложений стало больше, о них рассказали представители в среднем 3-х из 10 компаний Липецка.











Расстанутся с удобствами и жители частного сектора на улицах Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусской, Брестской, Богатырской, Бородинской, Брусничной, Брюллова, Брусничной, Былинной, Васнецова, Вильямса, Водной, Восточной, Высокой, Гражданской, Грибоедова, Д.Бедного, Добролюбова, Доменщиков, Известковой, И.Франко, К.Булавина, Карбышева, К.Либкхнета, к. Либкхнета 2-й, Ковалёва, Кочеткова, Куйбышева, Курской, Курчатова, К. Цеткин, Лавочкина, Литейной, Минина, Пархоменко, Пирогова, П. Лумумбы, Пожарского, Производственной, Радищева, Репина, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Северной, Семенова Тян-Шанского, Стасова, Сурикова, Третьякова, Тульской, Хабарова, Цементников, Шоссейной, Энгельса, Энтузиастов, в переулках Болотникова, Ермака, Курчатова, Полтавском, Ракетном, Свободном, Тёплом, Чугунном.В промежутке с 09:00 до 18:00 на срок до 3-х часов обесточат улицы XX Партсъезда, 10б; Московскую, 12, 12а, 24; Плеханова, 5; Октябрьскую, 1; проезды Северный, 23, 23б; Универсальный, 14, 14/1, 14а, 18; а также территорию Военного городка.С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 начнётся выступление квартета имени ВайнбергаСегодня прозвучат произведения А.Шнитке, Д.Шостаковича, М.Вайнберга, П.Чайковского.Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает свою альтернативу, как провести сегодняшний вечер. В 19:01 состоится просмотр и обсуждение фильма «Надежда». Норвегия, Швеция, Дания, 2029. Мелодрама. Режиссёр Мария СёдальАндреа Брайн Ховиг, Стеллан Скарсгард, Элли Рианнон Мюллер ОсборнВ 13:00 преподаватель Ольга Дулина начнёт лекцию «Крутой маршрут», посвященную памяти Елены Соломоновны Гинзбург. «Крутой маршрут» - это название одной из книг писательницы, которая чуть ли не первой в своих произведениях подробно рассказала в 1960-е годуы о сталинских репрессиях. Гинзбург сама прошла сталинские застенки, работала журналисткой, бала кандидатом исторических наук. Не менее известен и её младший сын - - замечательный писатель Василий Аксёнов.Вход свободный.А ещё сегодня - Международный день прав животных. Он был учрежден в годовщину подписания Декларации прав человека в 1998 году. Совпадение не случайно, его организаторы хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на уважение, сострадание, жизнь и защиту.51% липчан в опросе SuperJob рассказали, что хотя бы один раз в жизни получали предложение от бывшего работодателя о возвращении на предыдущее место.Вернуться согласились 19% работников, но при условиях достойной зарплаты, улучшения условий труда и повышения в должности. Также в топе — хорошие отношения в коллективе. Основная причина тех, кто отказывается вернуться – деньги: «Возвращаться просят, но не предлагают желаемую ставку. Поэтому извините».