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«Легенды №17»: липецкие хоккеисты потерпели 17-е поражение подряд
Спорт
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Спорт
108
38 минут назад
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«Легенды №17»: липецкие хоккеисты потерпели 17-е поражение подряд

И новый защитник, прошедший уже с десяток команд, не стал спасителем.

Очередным проигрышем отметился МХК «Липецк»: родные стены не помогли в матче с «Соколом» из Новочебоксарска. Правда, по сравнению с двузначными фиаско в прошлых турах сегодняшний результат выглядит ещё пристойно – всего 2:3. Такие нынче времена в липецком хоккее, что радоваться остаётся лишь не сильно крупным поражениям….

Против команды, занимающей 8-е место в НМХЛ, липчане продержались … 27 секунд, а затем пропустили шайбу. «Соколы» со стартового вбрасывания заперли хозяев в их зоне и Ильяс Галимов на добивании завершил целую серию бросков по воротам Кирилла Акатова – 1:0.

На 7-й минуте «Липецк» подвела очередная ошибка в обороне: защитник потерял шайбу за собственными воротами, гости организовали атаку, в завершении которой Эмиру Гимаеву даже возможность «расстрелять» ворота с «пятачка» - 2:0.

Правда, «Липецк» тут же забил гол-красавец. Данил Забаков выиграл вбрасывание в центре площадки, а подхвативший шайбу Евгений Захаров ворвался в чужую зону и бросил с ходу – шайба над плечом вратаря вонзилась в дальнюю «девятку».

Одним из первых Захарова поздравил 19-летний защитник Фёдор Бюдзюра (14.01.2005, 188 см, 80 кг), очередной иногородний новичок команды. В свои годы уроженец такого «хоккейного» города, как Волгоград, сменил с десяток команд, среди которых были «СКА Варяги», «Протон», «Белгород». Нынешний сезон он начал в краснодарской «Гвардии», выступающей вместе с «Липецком» в Восточной зоне НМХЛ - 9 игр, ни одного результативного действия.

Второй период был отмечен большим количество удалений – команды заработали по 4 малых штрафа каждая, но к изменению счёта это не привело. Да и статистика бросков в створ говорит о вялой игре: 10 – 7 в пользу гостей (в первом периоде было – 16 – 9).

Зато едва начался третий отрезок, Максим Чупин на 43-й минуте забросил третью шайбу – 3:1.

Липчане старались, как могли, спасти матч. Надежда забрезжила в самом конце. За 23 секунды до сирены защитник «Сокола» Семён Степанов за атаку игрока не владеющего шайбой заработал малый штраф. «Липецк» моментально взял тайм-аут и снял вратаря и вшестером наши парни затолкали шайбу в ворота гостей за 13 секунд до конца игры. Но это не спасло.

17 матчей 17 поражений – худшее выступление в истории клуба, худший показатель во всех российских лигах. Завтра повторный матч с «Соколом».
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Точно знаю
16 минут назад
Это просто позор..
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