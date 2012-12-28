Прошёл – и хватит: снег прекратится в Липецкой области

8 и 9 декабря территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 10 декабря прогнозируются небольшие осадки.

Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Липецкой области облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -2 до -7 градусов, днем - от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно, преимущественно без осадков. Температура ночью от -4 до -6 градусов, днем – от -2 до -4 градусов.День 8 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градусов мороза.