В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл

Несовершеннолетний крал деньги в организации, в которой работала бухгалтером его бабушка.



В полицию Лебедяни в октябре обратился руководитель организации, со счета которой стали пропадать деньги. Во время следствия полицейские вышли на внука главбуха этой организации. Далее расследование проводил Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области.«По данным следствия, в октябре этого года несовершеннолетний, воспользовавшись телефоном бабушки и получив пароль доступа к банковскому счету организации, где она работала бухгалтером, похитил более 165 тысяч рублей. Денежные средства он переводил на протяжении почти двух недель частями, пополняя аккаунт онлайн-казино и виртуальный счет, оформленный им на имя бабушки. На обналиченные деньги он приобретал продукты питания и дорогостоящие товары. Вину в содеянном подросток признал и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Следователем регионального СК России проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств тяжкого преступления, сбора доказательств. Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.