Роспотребнадзор готовит коллективный иск в защиту клиентов недостроенного в парке Победы фитнес-клуба
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
Происшествия
477
сегодня, 09:36
7
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Несовершеннолетний крал деньги в организации, в которой работала бухгалтером его бабушка.
«По данным следствия, в октябре этого года несовершеннолетний, воспользовавшись телефоном бабушки и получив пароль доступа к банковскому счету организации, где она работала бухгалтером, похитил более 165 тысяч рублей. Денежные средства он переводил на протяжении почти двух недель частями, пополняя аккаунт онлайн-казино и виртуальный счет, оформленный им на имя бабушки. На обналиченные деньги он приобретал продукты питания и дорогостоящие товары. Вину в содеянном подросток признал и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Следователем регионального СК России проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств тяжкого преступления, сбора доказательств. Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
0
0
0
0
2
Комментарии (7)