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477
сегодня, 09:36
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В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл

Несовершеннолетний крал деньги в организации, в которой работала бухгалтером его бабушка.

В полицию Лебедяни в октябре обратился руководитель организации, со счета которой стали пропадать деньги. Во время следствия полицейские вышли на внука главбуха этой организации. Далее расследование проводил Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области. 

«По данным следствия, в октябре этого года несовершеннолетний, воспользовавшись телефоном бабушки и получив пароль доступа к банковскому счету организации, где она работала бухгалтером, похитил более 165 тысяч рублей. Денежные средства он переводил на протяжении почти двух недель частями, пополняя аккаунт онлайн-казино и виртуальный счет, оформленный им на имя бабушки. На обналиченные деньги он приобретал продукты питания и дорогостоящие товары. Вину в содеянном подросток признал и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Следователем регионального СК России проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств тяжкого преступления, сбора доказательств. Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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Комментарии (7)

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vlad
4 минуты назад
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Зоя
7 минут назад
Бабушка подростка бухгалтер - а разве не составляется ежедневный отчет о движении денежных средств - не делаются сверки по счетам ? И бабушка-бухгалтер даже не проверяла свои счета - какой то абсурд - или возраст бабушки ?!
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Билли Бонс
11 минут назад
Хороший мальчик!)) Видать поднялся на ставках, ежели возместил весь ущерб... Кто не рискует, тот не пьет шампанского! Удачи!)))
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Ну
14 минут назад
Телефон не каму довать в руки нельзя даже внукам ..во жизнь пошла веселая.
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Ромео
36 минут назад
Никаких онлайн казино не существует, это всё лохотрон, не ведитесь)))
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Внушаемый
сегодня, 09:54
Вину подросток признал и возместил в полном обьеме ! Бабушка,наверное,возместила,а он признал !Смышленые растут подростки относительно денег и интернета !
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Соседка
сегодня, 09:53
Сажать таких внучков!Возмещали ущерб родители.Вырастили отморозка-вот и расплачивайтесь!
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