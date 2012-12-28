Грязинцу пообещали доначислить пенсионные баллы: он продал машину и перевёл больше миллиона рублей мошенникам

А 47-летняя жительница Грязей отправила сотруднику частной брокерской компании 1,2 миллиона рублей.

5 декабря в полицию в Грязях с заявлениями о мошенничестве обратились два человека. 64-летний мужчина общался со злоумышленниками со 2 по 5 декабря. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, изначальное грязинцу позвонили и сообщили, что ему когда-то не доначислили пенсионные баллы и сейчас собираются восстановить справедливость. Мужчина поверил и продиктовал код доступа — мошенники получили возможность войти в его аккаунт на «Госуслугах».Потом потерпевшему сообщили, что третьи лица оформляют на него кредиты. Мужчина продал машину и внёс на указанный мошенниками счёт 1 145 000 рублей. Это были личные деньги мужчины, средства от продажи автомобиля и заёмные деньги.47-летняя жительница Грязей ещё с 24 по 31 октября общалась с неизвестным сотрудником частной брокерской компании и перевела ему на счёт 1,2 миллиона рублей. 5 декабря женщина поняла, что её обманули, и пришла в полицию.А в Липецком округе 58-летняя женщина пыталась заработать на маркетплейсе, сообщила работодателю SMS-код и лишилась 28 тысяч рублей.