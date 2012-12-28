Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой
Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Сироте-инвалиду предложили вложиться в строительный бизнес: дело о мошенничестве на два миллиона рублей дошло до суда
Грязинцу пообещали доначислить пенсионные баллы: он продал машину и перевёл больше миллиона рублей мошенникам
Происшествия
449
сегодня, 12:11
6
Грязинцу пообещали доначислить пенсионные баллы: он продал машину и перевёл больше миллиона рублей мошенникам
А 47-летняя жительница Грязей отправила сотруднику частной брокерской компании 1,2 миллиона рублей.
Потом потерпевшему сообщили, что третьи лица оформляют на него кредиты. Мужчина продал машину и внёс на указанный мошенниками счёт 1 145 000 рублей. Это были личные деньги мужчины, средства от продажи автомобиля и заёмные деньги.
47-летняя жительница Грязей ещё с 24 по 31 октября общалась с неизвестным сотрудником частной брокерской компании и перевела ему на счёт 1,2 миллиона рублей. 5 декабря женщина поняла, что её обманули, и пришла в полицию.
А в Липецком округе 58-летняя женщина пыталась заработать на маркетплейсе, сообщила работодателю SMS-код и лишилась 28 тысяч рублей.
0
1
0
0
2
Комментарии (6)