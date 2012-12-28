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сегодня, 12:11
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Грязинцу пообещали доначислить пенсионные баллы: он продал машину и перевёл больше миллиона рублей мошенникам

А 47-летняя жительница Грязей отправила сотруднику частной брокерской компании 1,2 миллиона рублей.

5 декабря в полицию в Грязях с заявлениями о мошенничестве обратились два человека. 64-летний мужчина общался со злоумышленниками со 2 по 5 декабря. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, изначальное грязинцу позвонили и сообщили, что ему когда-то не доначислили пенсионные баллы и сейчас собираются восстановить справедливость. Мужчина поверил и продиктовал код доступа — мошенники получили возможность войти в его аккаунт на «Госуслугах».

Потом потерпевшему сообщили, что третьи лица оформляют на него кредиты. Мужчина продал машину и внёс на указанный мошенниками счёт 1 145 000 рублей. Это были личные деньги мужчины, средства от продажи автомобиля и заёмные деньги.

47-летняя жительница Грязей ещё с 24 по 31 октября общалась с неизвестным сотрудником частной брокерской компании и перевела ему на счёт 1,2 миллиона рублей. 5 декабря женщина поняла, что её обманули, и пришла в полицию.

А в Липецком округе 58-летняя женщина пыталась заработать на маркетплейсе, сообщила работодателю SMS-код и лишилась 28 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Слабоумные
15 минут назад
всегда были и будут ! Отследить за их действиями не всегда возможно ! Пусть они платят по счетам !
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Мальчиш-плохиш
34 минуты назад
В банках ни копейки,деньги храню дома.Хоть бы раз позвонили мошенники.Аж обидно.
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Жесть
18 минут назад
Многие, не имея денег на счетах банка, берут кредиты и переводят мошенникам!
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Пессимист
39 минут назад
пока живут на свете дураки, разбоем жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое......
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Савелий
59 минут назад
Вот читаю такую новость и сразу песню Лисы Алисы и Кота Базилио вспоминаю: На жадину не нужен нож, Ему покажешь медный грош - И делай с ним, что хошь!
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zzloyzz
сегодня, 12:32
Это было так обыденно, что присутствующая при этом луна зевнула и укрылась большим и, наверное, очень тёплым облаком. (с) Александр Вампилов
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