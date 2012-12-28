На семи улицах Липецка отключат холодную воду

6 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат на семи улицах, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 28, 30, 30а по улице Зегеля, № 33а по улице Плеханова, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 43, 180 по улице Центральной, №№ 2а, 2б, 8а, 22 по улице Писарева, №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131 по улице Гагарина, № 6а по улице Терешковой, №№ 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5 по улице Титова.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться в 19-м микрорайоне, домах №№ 6а, 12, 12а, 24, 34 по улице Московской, №№ 23а, 23б по проезду Северному, №№ 14, 14/1, 14а по проезду Универсальному, №№ 37а, 37б по улице Космонавтов.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 547 по улице 2-1 Садовой, №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, № 10 в переулке Кулибина, №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Астраханской, №№ 53, 55/1, 55/3 по улице Гагарина, улицы Кочеткова, Водную, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Тамбовскую, Третьякова, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина.С 16:00 до 18:00 отключат электричество из-за ремонтных работ в домах №№ 1, 1а на площади Заводской, №№ 20, 24 по улице К. Либкнехта, на улице Студеновской.