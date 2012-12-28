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Общество
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26 минут назад
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
6 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат на семи улицах, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться в 19-м микрорайоне, домах №№ 6а, 12, 12а, 24, 34 по улице Московской, №№ 23а, 23б по проезду Северному, №№ 14, 14/1, 14а по проезду Универсальному, №№ 37а, 37б по улице Космонавтов.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 547 по улице 2-1 Садовой, №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, № 10 в переулке Кулибина, №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Астраханской, №№ 53, 55/1, 55/3 по улице Гагарина, улицы Кочеткова, Водную, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Тамбовскую, Третьякова, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина.
С 16:00 до 18:00 отключат электричество из-за ремонтных работ в домах №№ 1, 1а на площади Заводской, №№ 20, 24 по улице К. Либкнехта, на улице Студеновской.
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