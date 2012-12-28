У 18-летнего липчанина нашли 40 свертков с синтетическим наркотиком

Изъятая партия наркотиков предназначалась для сбыта на территории области.

18-летнего липчанина задержали за покушение на сбыт наркотиков. При досмотре в дежурной части у него нашли сверток с наркотиком массой 0,23 грамма, а у него дома во время обыска — ещё 39 свертков с синтетическим наркотиком общей массой свыше 87 граммов.«Изъятая партия наркотиков предназначалась для сбыта на территории региона. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции этой статьи — до двадцати лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.На время следствия парень находится под домашним арестом.