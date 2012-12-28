Сегодня в Липецке: День ароматных носков и зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов
Происшествия
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28 минут назад
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У 18-летнего липчанина нашли 40 свертков с синтетическим наркотиком
Изъятая партия наркотиков предназначалась для сбыта на территории области.
«Изъятая партия наркотиков предназначалась для сбыта на территории региона. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции этой статьи — до двадцати лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
На время следствия парень находится под домашним арестом.
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