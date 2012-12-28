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Общество
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39 минут назад
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Ёлочные базары в Липецке заработают 15 декабря
Сейчас лесхозы области отпускают сосны оптовикам по цене в 300 рублей за метр.
По данным пресс-службы управления лесного хозяйства Липецкой области, лесхозы области отпускают сосны оптовикам по цене в 300 рублей за погонный метр. Сколько они в итоге будут стоить в розницу у перекупщиков — сказать сложно. В прошлом году в самом начале работы ёлочных базаров у Центрального рынка средняя отпускная цена на сосны составляла 700 рублей за погонный метр.
Заготовка сосен к Новому году в Липецкой области началась ещё в конце ноября: в этом году семь лесхозов региона собираются заготовить восемь тысяч деревьев. Самое большое количество сосен срубят в Тербунском лесхозе — три тысячи хвойных.
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