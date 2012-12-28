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195
39 минут назад
6

Ёлочные базары в Липецке заработают 15 декабря

Сейчас лесхозы области отпускают сосны оптовикам по цене в 300 рублей за метр.

Меньше чем через две недели — 15 декабря в Липецке заработают ёлочные базары. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии. А уже к концу этой недели может появиться карта с точным количеством и адресами базаров.

По данным пресс-службы управления лесного хозяйства Липецкой области, лесхозы области отпускают сосны оптовикам по цене в 300 рублей за погонный метр. Сколько они в итоге будут стоить в розницу у перекупщиков — сказать сложно. В прошлом году в самом начале работы ёлочных базаров у Центрального рынка средняя отпускная цена на сосны составляла 700 рублей за погонный метр.

Заготовка сосен к Новому году в Липецкой области началась ещё в конце ноября: в этом году семь лесхозов региона собираются заготовить восемь тысяч деревьев. Самое большое количество сосен срубят в Тербунском лесхозе — три тысячи хвойных.
Новый год
ёлка
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Комментарии (6)

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Элиот
16 минут назад
А зачем ёлка то? Повесил гирлянды, вот и праздник. А на сэкономленные деньги лучше купить джина, и ёлочками пахнет и на душе веселей.
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Акаш со стажем
24 минуты назад
Люди берегите лес! Давно не покупаю, есть искусственная и экономия большая.
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ага
11 минут назад
я не пью, но с вами согласна
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Тупоголовый
25 минут назад
Веник дешевле стоит пора уже как в Китае вместо ёлки наряжать веник
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Мдааа
26 минут назад
А числа так 1 все иголки опадут
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КотЭ
27 минут назад
ну если оптом 300 р. то для обычных смертных по 1 к./м. деревья будут стоить
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