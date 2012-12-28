Разнорабочего насмерть придавило соломой: исполнительного директора предприятия ждёт суд
Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 12:50
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61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей
А чаплыгинца обманули под предлогом замены электрического счётчика.
В Ельце 44-летний мужчина ещё 29 ноября перевёл на «безопасный счёт» 200 000 рублей. 2 декабря он понял свою ошибку и пришёл в полицию.
В Чаплыгине 63-летний мужчина также 29 ноября под предлогом замены электрического счётчика лишился 92 000 рублей — деньги он перевёл на неустановленный банковский счёт.
А 44-летний липчанин через мессенджер хотел купить резину для квадроцикла и перевёл продавцу-мошеннику через платёжную систему 30 300 рублей. Доставку он оплатил ещё 19 ноября, а 2 декабря обратился в полицию.
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