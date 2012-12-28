61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей

А чаплыгинца обманули под предлогом замены электрического счётчика.

2 декабря в Грязях в полицию обратилась 61-летняя женщина, которая с 28 по 29 ноября через мессенджер общалась с «оператором сотовой связи». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине предложили сменить тариф, она согласилась и продиктовала собеседнику коды доступа к банковскому счёту. В результате жительница Грязей лишилась 230 100 рублей.В Ельце 44-летний мужчина ещё 29 ноября перевёл на «безопасный счёт» 200 000 рублей. 2 декабря он понял свою ошибку и пришёл в полицию.В Чаплыгине 63-летний мужчина также 29 ноября под предлогом замены электрического счётчика лишился 92 000 рублей — деньги он перевёл на неустановленный банковский счёт.А 44-летний липчанин через мессенджер хотел купить резину для квадроцикла и перевёл продавцу-мошеннику через платёжную систему 30 300 рублей. Доставку он оплатил ещё 19 ноября, а 2 декабря обратился в полицию.