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61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей
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Происшествия
468
сегодня, 12:50
1

61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей

А чаплыгинца обманули под предлогом замены электрического счётчика.

2 декабря в Грязях в полицию обратилась 61-летняя женщина, которая с 28 по 29 ноября через мессенджер общалась с «оператором сотовой связи». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине предложили сменить тариф, она согласилась и продиктовала собеседнику коды доступа к банковскому счёту. В результате жительница Грязей лишилась 230 100 рублей.

В Ельце 44-летний мужчина ещё 29 ноября перевёл на «безопасный счёт» 200 000 рублей. 2 декабря он понял свою ошибку и пришёл в полицию.

В Чаплыгине 63-летний мужчина также 29 ноября под предлогом замены электрического счётчика лишился 92 000 рублей — деньги он перевёл на неустановленный банковский счёт.

А 44-летний липчанин через мессенджер хотел купить резину для квадроцикла и перевёл продавцу-мошеннику через платёжную систему 30 300 рублей. Доставку он оплатил ещё 19 ноября, а 2 декабря обратился в полицию. 
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ёлы Палыч
8 минут назад
таким людям надо специальные премии выдавать, типа человек с луны или марсианин, газет, что ли не читают
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