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Происшествия
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сегодня, 11:18
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Подросток и девочка попали под машины в Липецке
Оба доставлялись в больницы.
Утром на улице Неделина под автомобиль «Мазда» попал 15-летний подросток. Его доставили в областную детскую больницу откуда после оказания помощи отправили домой.
«По предварительным сведениям, 66-летний водитель сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе», — сообщает ГАИ.
А днем на проспекте 60 лет СССР 22-летний водитель «Киа-Рио» сбил 8-летнюю девочку. Ребенку также потребовалась медицинская помощь. Эта авария произошла вне пешеходного перехода.
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