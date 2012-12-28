Подросток и девочка попали под машины в Липецке

Оба доставлялись в больницы.



2 декабря в Липецке произошло два похожих ДТП.Утром на улице Неделина под автомобиль «Мазда» попал 15-летний подросток. Его доставили в областную детскую больницу откуда после оказания помощи отправили домой.«По предварительным сведениям, 66-летний водитель сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе», — сообщает ГАИ.А днем на проспекте 60 лет СССР 22-летний водитель «Киа-Рио» сбил 8-летнюю девочку. Ребенку также потребовалась медицинская помощь. Эта авария произошла вне пешеходного перехода.