Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Происшествия
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сегодня, 11:38
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После пожара на улице Степанищева пожарным пришлось откачивать кошку
Бедствие ликвидировали 18 пожарных и 5 машин техники.
Площадь пожара на кухне составила 10 квадратных метров, причиной предположительно стала неисправность холодильника.
- Пожарные в задымлённой комнате нашли кошку без сознания. С помощью дыхательного аппарата животное привели в чувства и передали хозяйке, сообщили в МЧС, отметив. Что им важна каждая жизнь.
Кроме кошки в пожаре никто не пострадал.
Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области
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