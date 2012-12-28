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сегодня, 11:38
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После пожара на улице Степанищева пожарным пришлось откачивать кошку

Бедствие ликвидировали 18 пожарных и 5 машин техники.

Как сообщили в управлении МЧС по Липецкой области, сегодня рано утром произошло возгорание в квартире на улице Степанищева в Липецке.

Площадь пожара на кухне составила 10 квадратных метров, причиной предположительно стала неисправность холодильника.

- Пожарные в задымлённой комнате нашли кошку без сознания. С помощью дыхательного аппарата животное привели в чувства и передали хозяйке, сообщили в МЧС, отметив. Что им важна каждая жизнь.

Кроме кошки в пожаре никто не пострадал.

Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области
Пожар
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Нервная мать
4 минуты назад
За кошку огромная благодарность!
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Ника
16 минут назад
Мир не без добрых людей. Поэтому Россия под покровом Пресвятой Богородицы.
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Серый
12 минут назад
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гость
16 минут назад
хэппи энд хвостатому
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Бабушка
24 минуты назад
Обожаю кошек. Спасибо, что спасли хвостика.
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Гость
28 минут назад
Есть еще добрые души на свете, сейчас это редкость
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Лиза
30 минут назад
Огромное спасибо пожарным за спасение кошечки, здоровья ей!
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Ку-ку
45 минут назад
На одну кухню 18 пожарных и 5 машин , - это вообще!
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гость
54 минуты назад
если котик выжил то возможно на пожаре спасены девять жизней
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Честь и хвала!
57 минут назад
Молодцы ребята! Дай Бог вам здоровья за такую службу!
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Гость
58 минут назад
Оооогромное СПАСИБО! Молодцы!!!!!!
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