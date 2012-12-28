После пожара на улице Степанищева пожарным пришлось откачивать кошку

Бедствие ликвидировали 18 пожарных и 5 машин техники.

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Кроме кошки в пожаре никто не пострадал.







Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области



Как сообщили в управлении МЧС по Липецкой области, сегодня рано утром произошло возгорание в квартире на улице Степанищева в Липецке.Площадь пожара на кухне составила 10 квадратных метров, причиной предположительно стала неисправность холодильника.- Пожарные в задымлённой комнате нашли кошку без сознания. С помощью дыхательного аппарата животное привели в чувства и передали хозяйке, сообщили в МЧС, отметив. Что им важна каждая жизнь.