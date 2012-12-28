15-летняя девочка пострадала в пожаре на улице Космонавтов

У подростка ожог ног и руки

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня на улице Космонавтов произошло возгорание в квартире.В огне пострадала 15-летняя девочка. Ее с ожогом ног и левой кисти госпитализировали в детскую областную больницу.«К тушению пожара были привлечены 17 человек личного состава, 5 единиц техники и служба пожаротушения. В настоящий момент возгорание ликвидировано», — добавили в региональном МЧС.