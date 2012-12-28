Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Происшествия
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53 минуты назад
15-летняя девочка пострадала в пожаре на улице Космонавтов
У подростка ожог ног и руки
В огне пострадала 15-летняя девочка. Ее с ожогом ног и левой кисти госпитализировали в детскую областную больницу.
«К тушению пожара были привлечены 17 человек личного состава, 5 единиц техники и служба пожаротушения. В настоящий момент возгорание ликвидировано», — добавили в региональном МЧС.
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