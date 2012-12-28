Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
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Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Общество
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16 минут назад
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Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Не сильный, но монотонный дождь не прекращается весь день, задав работы городским службам
Как рассказали в пресс-службе администрации Липецка, откачка воды, прочистка ливневок велась в низинах под под сокольским мостом, в районе площади Революции, Плехановского спуска, на Студеновской, Зегеля, Плеханова, на Заводской площади, Космонавтов, Циолковского, Гагарина, Первомайская, советская, проспект Мира, площадь Мира, и еще ряде улиц, которых более двух десятков. Где-то работы еще продолжаются.
Все городские службы сегодня работают в особом режиме.
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