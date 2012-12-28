Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц

Не сильный, но монотонный дождь не прекращается весь день, задав работы городским службам

Откачка воды машинами, вручную, и даже при помощи илососа на базе автомобиля «КАМАЗ», продолжается целый день.Как рассказали в пресс-службе администрации Липецка, откачка воды, прочистка ливневок велась в низинах под под сокольским мостом, в районе площади Революции, Плехановского спуска, на Студеновской, Зегеля, Плеханова, на Заводской площади, Космонавтов, Циолковского, Гагарина, Первомайская, советская, проспект Мира, площадь Мира, и еще ряде улиц, которых более двух десятков. Где-то работы еще продолжаются.Все городские службы сегодня работают в особом режиме.