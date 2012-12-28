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Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Общество
Читать все
Общество
134
16 минут назад
2

Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц

Не сильный, но монотонный дождь не прекращается весь день, задав работы городским службам

Откачка воды машинами, вручную, и даже при помощи илососа на базе автомобиля «КАМАЗ», продолжается целый день.

Как рассказали в пресс-службе администрации Липецка, откачка воды, прочистка ливневок велась в низинах под под сокольским мостом, в районе площади Революции, Плехановского спуска, на Студеновской, Зегеля, Плеханова, на Заводской площади, Космонавтов, Циолковского, Гагарина, Первомайская, советская, проспект Мира, площадь Мира, и еще ряде улиц, которых более двух десятков. Где-то работы еще продолжаются.

Все городские службы сегодня работают в особом режиме.
дождь
ликвидация подтоплений
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
парторг
41 секунду назад
Никогда такого не было,и вот опять.
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Эх,
8 минут назад
То же не позавидуешь им
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