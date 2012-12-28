Городские службы переведены на усиленный режим работы

В городе снова ожидается ухудшение погоды

Городские службы переведены в особый режим работы в связи с ухудшением погоды. Это свыше 30 единиц спецтехники - пескоразбрасыватели, тракторы, «Бродвеи» и ассенизаторские машины.«Сотрудники муниципального управления благоустройства заранее прочистили сети ливневой канализации, превентивно обработали спуски, подъемы, кольцевые развязки и мосты противогололедными материалами. Сейчас особое внимание уделяется участкам, подверженным подтоплениям. Специалисты «Липецкгорсвета» в режиме онлайн следят за работоспособностью светофорных объектов и сетей наружного освещения. Сформированы бригады на случай непредвиденной ситуации. Уборка возможно упавших деревьев из-за сильного ветра на особом контроле у сотрудников «Зеленхоза», — сообщили в мэрии ЛипецкаВ мэрии прояст липчан быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности. Обо всех проблемах можно сообщить в ЕДС: 88004504848.