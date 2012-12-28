Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
Выходные в Липецке: второй сезон мультиспортивной детской лиги, громкая музыкальная премьера
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Общество
476
59 минут назад
8
Городские службы переведены на усиленный режим работы
В городе снова ожидается ухудшение погоды
«Сотрудники муниципального управления благоустройства заранее прочистили сети ливневой канализации, превентивно обработали спуски, подъемы, кольцевые развязки и мосты противогололедными материалами. Сейчас особое внимание уделяется участкам, подверженным подтоплениям. Специалисты «Липецкгорсвета» в режиме онлайн следят за работоспособностью светофорных объектов и сетей наружного освещения. Сформированы бригады на случай непредвиденной ситуации. Уборка возможно упавших деревьев из-за сильного ветра на особом контроле у сотрудников «Зеленхоза», — сообщили в мэрии Липецка
В мэрии прояст липчан быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности. Обо всех проблемах можно сообщить в ЕДС: 88004504848.
0
1
0
3
2
Комментарии (8)