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476
59 минут назад
8

Городские службы переведены на усиленный режим работы

В городе снова ожидается ухудшение погоды

Городские службы переведены в особый режим работы в связи с ухудшением погоды. Это свыше 30 единиц спецтехники - пескоразбрасыватели, тракторы, «Бродвеи» и ассенизаторские машины.

«Сотрудники муниципального управления благоустройства заранее прочистили сети ливневой канализации, превентивно обработали спуски, подъемы, кольцевые развязки и мосты противогололедными материалами. Сейчас особое внимание уделяется участкам, подверженным подтоплениям. Специалисты «Липецкгорсвета» в режиме онлайн следят за работоспособностью светофорных объектов и сетей наружного освещения. Сформированы бригады на случай непредвиденной ситуации. Уборка возможно упавших деревьев из-за сильного ветра на особом контроле у сотрудников «Зеленхоза», — сообщили в мэрии Липецка

В мэрии прояст липчан быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности. Обо всех проблемах можно сообщить в ЕДС: 88004504848.
устранение последствий непогоды
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
24 минуты назад
А зимой чем обрабатывать будут?Кто там такие глупые распоряжения даёт?Уволить!
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Михаил
28 минут назад
Набор лопат ломов скребков ватных штанов и спасательных кругов от залповых ливней у меня всегда наготове
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Костья
18 минут назад
Умничка ты моя!
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СССР
22 минуты назад
Пордонте а подгузники тоже.!!!
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Фауст
40 минут назад
А зачем подъемы и спуски обрабатывать сейчас противогололедным материалом, его же дождём смоет?.
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Молодцы
43 минуты назад
Не успел подумать,а Вы уже на чеку!
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Это не работает
45 минут назад
ЕДС для галки.У меня с лета траву окашивает УК.5 заявок висят.Оставлю до следующего лета.Зимой прикольно будет послушать диспетчера насчёт покоса.
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Ёж
48 минут назад
Теперь солярку можно будет купить у коммунальщиков по дешевле !
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