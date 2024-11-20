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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: музыка Генделя и творчество Брейгеля, липчане ненавидят тех, кто берёт отпуск в декабре

Всё самое главное про наступившую пятницу.

Станет прохладнее

В Липецке похолодает, температура днём составит от +2 до +4 градусов. Зато день пройдёт преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах15 микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; Барашева, 1; Коммунальной, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 12; М. Горького, 2, 2а, 4; Неделина, 14в; Ново-Весовой, 18, 19, 20, 21, 22; Октябрьской, 52, 58, 61; Первомайской, 53, 55; Скороходова, 11; Ушинского, 10б, 12; Фрунзе, 4, 4а, 6а, 1, 5, 7а, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 23а, 27, 29, 30, 32; в переулках Больничном, , 1, 2, 3, 4 и Челюскинцев, 1, 2, 3, 4.

В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 40 лет Советской армии, Ново-Весовой, Скорохохова, в переулке Костенко.

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Кроме того, с 10:00 до 20:00 исчезнут удобства на улицах Барашева, 5, 7; Первомайской, 57, 65, 79, 81, 83, 85; площади Коммунальной, 2.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 из-за ремонта на сетях останутся без электричества жители улиц А.Г. Кочеткова; Арсеньева; Бабушкина; Бардина; Баумана; Белорусской; Водной; Д. Бедного, 2, 66а; К. Булавина 2-9; Курчатова; Литейной; Пожарского, 8; Семенова-Тян-Шанского; Третьякова, 1, 18; площади заводской; переулков Болотникова; Войнич; Ермака; Космического, 3, 4, 4а, 5, 5а; Ракетного; Свободного; Тёплого; Щепкина; с 9:00 до 16:00 – улиц Брюллова; Гражданской, 1а; Ивовой, 26; Комсомольской, 22; Котовского, 23; Лозовой, 30; Радужной, 7; Стасова; Ферросплавной; Черешневой; Школьной, 9, 24, 26, 28; переулков В.Дубинина; И.Кочубея; П.Морозова, 3, 9; в садоводчествах «Монтажник»; Сокол – 2», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.

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С 9:00 до 14:00 обесточат дома на улицах А.Г. Стаханова, 71, 71а, 75, 77, 77/1; И.В. Свиридова, 18, 20/2, 20/3, 20/4, 20а, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 26; Минской; в 30-м микрорайоне.
В промежутке с 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта пропадёт свет на улица Алмазной, 6, 40.

Пробки

С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.


Ко Дню матери

Праздник матерей в этом году выпадает на 24 ноября, но в липецких учреждениях культуры любят праздновать заранее.

В городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 12:00 состоится концерт местных коллективов «Самой нежной, милой и родной» (6+).

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В музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 7) в 17:30 концерт «Поговори со мною, мама» (6+).

Вход на оба мероприятия свободный.

Театр

Липецкий государственный академический театр им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 1) приглашает в 19:00 на спектакль «В день свадьбы» по пьесе В. Розова (16+).

Пьеса была написана в начале 1960-х годов. Подготовка к свадьбе. Все в праздничном настроении, составляют меню, невеста Нюра покупает наряд, близкие готовят подарки. Вся деревня только и говорит о свадьбе Нюры и Михаила. И всё было бы хорошо, но в деревню приезжает первая любовь жениха - Клавдия...

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Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом.

Квартирник

Продолжает свои знаменитые квартирники АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). В 19:00 выступит местный исполнитель, организатор фестиваля «Высоцкий: твой, мой, наш», творческий и просто хороший человек Алексей Рысин (12+).

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Липецкий журналист и музыкант радом с портретом кумира. Фото vk.com

На концерте в небольшом зале будут царить только акустика и душевное тепло.

Музыка в стиле барокко

Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) приглашает в 19:00 на концерт барочной музыки (12+).

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Он состоится в рамках проекта «Липецкие камерные встречи». Прозвучат мелодии А.Вивальди, И.С.Баха, Г.Генделя, Д.Боночини и других. Арии исполнит Лилия Пищикова (сопрано).

Один из Брейлегей

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 17:00 состоится лекция по искусству «Питер Брейгель» (12+).

Её проведёт художница Ольга Трифонова, которая расскажет как жил и творил мастер, и познакомит с его самыми известными работами. По рекламе не понять, о каком из двух родившихся в XVI веке в Соединённых Провинциях Нидерландов Питерах Брейгелей пойдёт речь, но судя по картине на рекламе – о старшем (1525 -1569).

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Картина «Перепись в Вифлееме». Характерная манера старшего Питера – панорамный взгляд, словно с высоты птичьего полёта.


Брейгель является одним из классиков европейской живописи, определившем ей течение вплоть до наших дней. А ведь этот художник был старше… русского царя Ивана IV Грозного.

Прослушать лекцию можно бесплатно

Отпуск в декабре

9% липчан раздражают люди, которые уходят в отпуск в декабре. На работе – горячая пора, нужно сдавать множество отчётов, а эти сибариты предпочитают отдыхать…. Часто декабрьский отдых соединяют с новогодними каникулами, что позволяет продлить беззаботную пору.

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Положительно относятся к отдыху коллег в декабре 27%, нейтрально – 51%. А 8% опрошенных… сами берут такой отпуск.

Дорогие липчане! Рабочая неделя подошла к концу, но новости идут потоком. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова..
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